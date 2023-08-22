Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительным счетам до 11% годовых

По счету «Новый горизонт» максимальная ставка составит 11% годовых. Она доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке, а также при обращении в любой офис.