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Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительным счетам до 11% годовых

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительным счетам до 11% годовых

22 августа 2023, 13:47
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ повысил процентные ставки по счетам «Новый горизонт» и «Накопительный Онлайн». Теперь максимальная доходность составит 11% годовых. Выплата процентов происходит ежемесячно, в последний календарный день месяца. Срок хранения средств не ограничен.

По счету «Новый горизонт» максимальная ставка составит 11% годовых. Она доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке, а также при обращении в любой офис.

Максимальная доходность по продукту «Накопительный Онлайн» составит 10% годовых и действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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