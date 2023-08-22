Бензин сильно вырос в цене в Ростовской области с июля

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
На подорожание топлива начали массово жаловаться водители, которых не устраивают новые цены. А согласно официальным данным, годовой темп прироста за июль увеличился до 2,3% после того, как вырос до 1,5% месяцем ранее.
Нагляднее видно, если рассматривать стоимость конкретных марок бензина. Так, в начале июля АИ-92 стоил около 49 рублей, теперь водители заправляются по 51 рублю.
За это время АИ-95 подорожал на два рубля — до 56 рублей, АИ-98 стоит 65 рублей. Получается, что он стал дороже на четыре рубля.
Какой-либо информации о том, будут ли падать цены на топливо, не появлялось.
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