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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

Бензин сильно вырос в цене в Ростовской области с июля

Бензин сильно вырос в цене в Ростовской области с июля

22 августа 2023, 13:40
Фото: 1MI
Бензин сильно вырос в цене в Ростовской области с июля
В Ростовской области стоимость бензина и дизельного топлива за последнее время сильно выросла, следует из данных Территориального органа статистики.

На подорожание топлива начали массово жаловаться водители, которых не устраивают новые цены. А согласно официальным данным, годовой темп прироста за июль увеличился до 2,3% после того, как вырос до 1,5% месяцем ранее.

Нагляднее видно, если рассматривать стоимость конкретных марок бензина. Так, в начале июля АИ-92 стоил около 49 рублей, теперь водители заправляются по 51 рублю.

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За это время АИ-95 подорожал на два рубля — до 56 рублей, АИ-98 стоит 65 рублей. Получается, что он стал дороже на четыре рубля.

Какой-либо информации о том, будут ли падать цены на топливо, не появлялось.

Читайте также о том, как цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Цены#Подорожание#Бензин#Водители#АИ-98#АИ-95#АИ-92#Дизельное топливо#Территориальный орган статистики
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