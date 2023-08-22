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Более 2 тыс жительниц в Ростовской области не удалось отговорить от абортов

Более 2 тысяч жительниц в Ростовской области не удалось отговорить от абортов

22 августа 2023, 08:17
Фото: 1MI
Более 2 тыс жительниц в Ростовской области не удалось отговорить от абортов
В Ростовской области в прошлом году более двух тысяч женщин сделали аборты, следует из данных на сайте правительства региона.

В Ростовской области в минувшем году 3,1 тысячи женщин обратились в медучреждения за направлением на аборты. За последние несколько лет это самый низкий показатель в области. В 2021 году их было 3,5 тысячи, 2020 году — 3,9 тысячи, 2019 году — 4,3 тысячи.

В прошлом году всех обратившихся проконсультировали в Центрах медикосоциальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В результате удалось отговорить 1,1 тысячи беременных.

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Однако за это время прервали беременность более двух тысяч жительниц региона. Что касается причин, повлиявших на это решение, то в 53% случаев — это были финансовые проблемы, еще в 20% — жилищные условия.

Ранее местный депутат призвал принять закон о запрете склонения к аборту в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Правительство#Закон#Финансовые проблемы#Аборты#Данные#Медучреждения#Показатель#Центры медикосоциальной поддержки#Беременные женщины#Жилищные условия#Запрет абортов
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