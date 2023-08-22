Более 2 тысяч жительниц в Ростовской области не удалось отговорить от абортов

В Ростовской области в минувшем году 3,1 тысячи женщин обратились в медучреждения за направлением на аборты. За последние несколько лет это самый низкий показатель в области. В 2021 году их было 3,5 тысячи, 2020 году — 3,9 тысячи, 2019 году — 4,3 тысячи.