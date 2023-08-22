Более 2 тысяч жительниц в Ростовской области не удалось отговорить от абортов

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
В Ростовской области в минувшем году 3,1 тысячи женщин обратились в медучреждения за направлением на аборты. За последние несколько лет это самый низкий показатель в области. В 2021 году их было 3,5 тысячи, 2020 году — 3,9 тысячи, 2019 году — 4,3 тысячи.
В прошлом году всех обратившихся проконсультировали в Центрах медикосоциальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В результате удалось отговорить 1,1 тысячи беременных.
Однако за это время прервали беременность более двух тысяч жительниц региона. Что касается причин, повлиявших на это решение, то в 53% случаев — это были финансовые проблемы, еще в 20% — жилищные условия.
Ранее местный депутат призвал принять закон о запрете склонения к аборту в Ростове.