Донской губернатор Голубев передал компании Wildberries 31 гектар в Аксайском районе

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
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Updated Сегодня, 18:23
Во вторник, 22 августа, в системе правовой информации Ростовской области появилось распоряжение губернатора Василия Голубева о предоставлении ООО «Вайлдберриз» участка земли в Аксайском районе в аренду без проведения торгов.
В рамках инвестиционного проекта ООО «Вайлдберриз» получит около 311,4 тысячи квадратных метров земли в аренду сроком на 3,5 года. При этом контроль за исполнением распоряжения возложили на ушедшего с должности экс-замгубернатора Виктора Гончарова, вероятно, в будущем эта часть документа будет скорректирована.
Ранее власти Ростовской области сообщали, что логистический центр Wildberries компании достроят к 2026 году, а в проект вложат более 11,5 миллиарда рублей.