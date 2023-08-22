Донской губернатор Голубев передал компании Wildberries 31 гектар в Аксайском районе

В рамках инвестиционного проекта ООО «Вайлдберриз» получит около 311,4 тысячи квадратных метров земли в аренду сроком на 3,5 года. При этом контроль за исполнением распоряжения возложили на ушедшего с должности экс-замгубернатора Виктора Гончарова, вероятно, в будущем эта часть документа будет скорректирована.