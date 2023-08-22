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Донской губернатор Голубев передал компании Wildberries 31 гектар в Аксайском районе

Донской губернатор Голубев передал компании Wildberries 31 гектар в Аксайском районе

22 августа 2023, 18:21
Фото: rostovgazeta.ru
Донской губернатор Голубев передал компании Wildberries 31 гектар в Аксайском районе
В Ростовской области компания Wildberries получила более 30 гектаров земли в Аксайском районе в рамках инвестиционного проекта, распоряжение появилось на портале правовой информации Дона.

Во вторник, 22 августа, в системе правовой информации Ростовской области появилось распоряжение губернатора Василия Голубева о предоставлении ООО «Вайлдберриз» участка земли в Аксайском районе в аренду без проведения торгов.

Логистический центр Wildberries достроят в Ростовской области к 2026 году
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В рамках инвестиционного проекта ООО «Вайлдберриз» получит около 311,4 тысячи квадратных метров земли в аренду сроком на 3,5 года. При этом контроль за исполнением распоряжения возложили на ушедшего с должности экс-замгубернатора Виктора Гончарова, вероятно, в будущем эта часть документа будет скорректирована.

Ранее власти Ростовской области сообщали, что логистический центр Wildberries компании достроят к 2026 году, а в проект вложат более 11,5 миллиарда рублей.

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