Эколог Дмитрий Шевченко рассказал, чем опасна застройка Сочинского нацпарка

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Добыча ископаемых будет производиться посредством копания земель, передвижения на технике вне дорог, строительства промышленных объектов и других подобных работ. В Минприроды сообщают, что все проекты будут проходить строгую экологическую экспертизу во избежание негативного воздействия на парк.
«В заповедной и особо охраняемой зоне разрешаются сплошные санитарные рубки и рубки в целях профилактики лесных пожаров. Меняются и границы самих зон. Речь не идет о том, что вот прямо завтра начнется массовая застройка — просто готовится основа для расширения горнолыжных комплексов в районе Красной Поляны, а также для строительства железной дороги через нацпарк (ветка Кривенковская — Адлер). Если все это реализуется, то это будет иметь самые плачевные последствия для местных ландшафтов и экосистем», — прокомментировал эколог.
Эксперт считает, что застройка 20% территории Сочинского нацпарка может негативно повлиять на участки хребта Аибги, природные ландшафты которого являются единственным убежищем для растений и животных, занесенных в красные книги РФ и Краснодарского края.