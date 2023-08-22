Эколог Дмитрий Шевченко рассказал, чем опасна застройка Сочинского нацпарка

«В заповедной и особо охраняемой зоне разрешаются сплошные санитарные рубки и рубки в целях профилактики лесных пожаров. Меняются и границы самих зон. Речь не идет о том, что вот прямо завтра начнется массовая застройка — просто готовится основа для расширения горнолыжных комплексов в районе Красной Поляны, а также для строительства железной дороги через нацпарк (ветка Кривенковская — Адлер). Если все это реализуется, то это будет иметь самые плачевные последствия для местных ландшафтов и экосистем», — прокомментировал эколог.