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Эколог рассказал, чем опасна застройка Сочинского нацпарка

Эколог Дмитрий Шевченко рассказал, чем опасна застройка Сочинского нацпарка

22 августа 2023, 19:11
Фото: Квон Сергей/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эколог рассказал, чем опасна застройка Сочинского нацпарка
Министерство природы предложило разрешить застройку пятой части Сочинского национального парка для добычи полезных ископаемых. Ученый совет нацпарка выступает против такого решения. Эколог Дмитрий Шевченко объяснил корреспонденту RostovGazeta, чем грозит застройка территории.

Добыча ископаемых будет производиться посредством копания земель, передвижения на технике вне дорог, строительства промышленных объектов и других подобных работ. В Минприроды сообщают, что все проекты будут проходить строгую экологическую экспертизу во избежание негативного воздействия на парк.

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«В заповедной и особо охраняемой зоне разрешаются сплошные санитарные рубки и рубки в целях профилактики лесных пожаров. Меняются и границы самих зон. Речь не идет о том, что вот прямо завтра начнется массовая застройка — просто готовится основа для расширения горнолыжных комплексов в районе Красной Поляны, а также для строительства железной дороги через нацпарк (ветка Кривенковская — Адлер). Если все это реализуется, то это будет иметь самые плачевные последствия для местных ландшафтов и экосистем», — прокомментировал эколог.

Эксперт считает, что застройка 20% территории Сочинского нацпарка может негативно повлиять на участки хребта Аибги, природные ландшафты которого являются единственным убежищем для растений и животных, занесенных в красные книги РФ и Краснодарского края.

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