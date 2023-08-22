Эколог Лебедев разъяснил, почему Ростовская область может остаться без рыбы в прудах

«Пруды перешли в руки частников. Кто-то их выкупил, кто-то взял в аренду. Но за прудами надо ухаживать — ремонтировать, оздоравливать. Например, их надо осушать, после чего они только год сохнут. Потом крупная техника расчищает накопившийся ил, заросшие места. Формируется дно водоема. И только после этого вносятся удобрения, пруд заливают водой, и можно запускать малька, чтобы получить товарную рыбу», — отмечает Алексей Лебедев.