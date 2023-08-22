Эколог Лебедев разъяснил, почему Ростовская область может остаться без рыбы в прудах

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Собеседник рассказывает, что в советские годы финансирование деятельности прудовых хозяйств велось за счет государства. Рыба считалась улучшенным питанием для ростовчан. и она обязательно должна быть на столе.
В Ростовской области имелась огромная развитая сеть рыбхозов. Кроме выращивания рыбы, там занимались и воспроизводством ценных пород — леща, судака и осетровых.
В массовых количествах в водоемы выпускались мальки. Например, в дельте Дона, в Рогожкино в свое время была выстроена целая система, которая позволяла регулировать естественные нерестилища.
Сегодня это в большей степени оказалось утрачено.
«Пруды перешли в руки частников. Кто-то их выкупил, кто-то взял в аренду. Но за прудами надо ухаживать — ремонтировать, оздоравливать. Например, их надо осушать, после чего они только год сохнут. Потом крупная техника расчищает накопившийся ил, заросшие места. Формируется дно водоема. И только после этого вносятся удобрения, пруд заливают водой, и можно запускать малька, чтобы получить товарную рыбу», — отмечает Алексей Лебедев.
Дороговизна техники, рост стоимости ГСМ, по словам эколога, не позволяют предпринимателям грамотно следить за состоянием прудов. Суммы на это требуются немалые. Такие, что отдельно взятый муниципалитет не потянет восстановление прудового хозяйства.
«А частники, которые этим занимаются, делают все на самом примитивном уровне», — делится сведениями собеседник.
По его словам, похожая ситуация складывается и в Краснодарском крае. Пруды заросли, стоят заиленные и засоренные. В них невозможно сделать уплотненную посадку рыбы — она вся погибнет.
«Это можно сравнить с автомобилем. Когда в машине заканчивается бензин, она какое-то время продолжает катиться на холостом ходу. Так и прудовые хозяйства еще „катятся“, но продлится это недолго», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ошибка чиновника может уничтожить прудовое рыбоводство в Ростовской области.