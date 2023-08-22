Экономист Роман Иноземцев объяснил высокие цены на бензин в Краснодарском крае

«Рублебочка в июле пробила отметку в 8 тысяч рублей, что соответствует примерно 50 рублям за литр сырой нефти. В свою очередь такая цена вызывает желание экспортировать максимально возможный объем, как нефти, так и нефтепродуктов. Вот вам и дефицит на внутреннем рынке, из-за которого растет цена внутри страны. Нужно навести порядок в валютной сфере, потому что ситуация, когда мы имеем нефть под 70, но доллар по 100, не является приемлемой», — прокомментировал экономист.