Экономист Роман Иноземцев объяснил высокие цены на бензин в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По словам эксперта, повышение стоимости бензина происходит из-за роста цен на нефть в рублях.
«Рублебочка в июле пробила отметку в 8 тысяч рублей, что соответствует примерно 50 рублям за литр сырой нефти. В свою очередь такая цена вызывает желание экспортировать максимально возможный объем, как нефти, так и нефтепродуктов. Вот вам и дефицит на внутреннем рынке, из-за которого растет цена внутри страны. Нужно навести порядок в валютной сфере, потому что ситуация, когда мы имеем нефть под 70, но доллар по 100, не является приемлемой», — прокомментировал экономист.
Средняя цена на бензин марки АИ-92 на Кубани составляет 51,31 рубля за литр на сегодняшний день, тогда как 10 июля топливо в регионе стоило дешевле — 49,2 рубля за литр. А в середине весны цена и вовсе доходила до 47,79 рубля за литр.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как Центробанк назвал причины рекордного скачка цен на бензин в Ростовской области.