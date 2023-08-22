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Экономист рассказал о подорожании бензина в Краснодарском крае

Экономист Роман Иноземцев объяснил высокие цены на бензин в Краснодарском крае

22 августа 2023, 08:16
Фото: Gennady Grachev/cc by 2.0/flickr.com
Экономист рассказал о подорожании бензина в Краснодарском крае
С начала лета цены на топливо стремительного растут. В июне подорожал бензин, а в августе — дизель. Тем не менее, Краснодарский край находится на 22 месте среди регионов РФ по ценам на бензин марки АИ-92. О причинах роста цен на бензин рассказал RostovGazeta экономист Роман Иноземцев.

По словам эксперта, повышение стоимости бензина происходит из-за роста цен на нефть в рублях.

«Рублебочка в июле пробила отметку в 8 тысяч рублей, что соответствует примерно 50 рублям за литр сырой нефти. В свою очередь такая цена вызывает желание экспортировать максимально возможный объем, как нефти, так и нефтепродуктов. Вот вам и дефицит на внутреннем рынке, из-за которого растет цена внутри страны. Нужно навести порядок в валютной сфере, потому что ситуация, когда мы имеем нефть под 70, но доллар по 100, не является приемлемой», — прокомментировал экономист.

Цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области
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Средняя цена на бензин марки АИ-92 на Кубани составляет 51,31 рубля за литр на сегодняшний день, тогда как 10 июля топливо в регионе стоило дешевле — 49,2 рубля за литр. А в середине весны цена и вовсе доходила до 47,79 рубля за литр.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как Центробанк назвал причины рекордного скачка цен на бензин в Ростовской области.

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