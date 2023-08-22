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Экс-судью Арбитражного суда Ростовской области приговорили к 10 годам колонии

Экс-судью Арбитражного суда Ростовской области приговорили к 10 годам колонии

22 августа 2023, 17:42
Фото: 1MI
Экс-судью Арбитражного суда Ростовской области приговорили к 10 годам колонии
Бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову приговорили к 10 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и пособничество при фальсификации доказательств, об этом сообщили на портале правовых новостей.

Портал «Право.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области рассказал, что областной суд вынес приговор по делу бывшей судьи ростовского Арбитражного суда. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в фальсификации доказательств по гражданскому делу. В пресс-службе судов уточнили, что Мартынову приговорили к десяти годам колонии общего режима, кроме того, с женщины взыскали 92 миллиона рублей в пользу потерпевшей и вынесли запрет на определенные виды деятельности в коммерческих структурах в течение трех лет.

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«Срок отбытия наказания Мартыновой, которую арестовали еще в 2017 году, пересчитают и сократят с учетом ее длительного пребывания в СИЗО», — уточняет издание.

Напомним, несколько лет назад женщина написала явку с повинной, признавшись в том, что передала судьям Кущевского райсуда взятку в размере пяти миллионов рублей, что решить спор о землях Цапков в пользу концерна «Покровского».

Восемь лет назад в отношении Мартыновой возбудили уголовное дело, а в конце 2018 года женщину признали виной и приговорили к семи годам колонии со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Однако позднее Мартынову обвинили в создании преступной схемы для похищения 92 миллионов рублей и хищении сельхозпродукции. Экс-судья пыталась обжаловать приговоры, но потерпела неудачу. Теперь издание сообщает, что Мартынова не будет обращаться в суд для обжалования решения последней инстанции.

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