Экс-судью Арбитражного суда Ростовской области приговорили к 10 годам колонии

Восемь лет назад в отношении Мартыновой возбудили уголовное дело, а в конце 2018 года женщину признали виной и приговорили к семи годам колонии со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Однако позднее Мартынову обвинили в создании преступной схемы для похищения 92 миллионов рублей и хищении сельхозпродукции. Экс-судья пыталась обжаловать приговоры, но потерпела неудачу. Теперь издание сообщает, что Мартынова не будет обращаться в суд для обжалования решения последней инстанции.