Экс-судью Арбитражного суда Ростовской области приговорили к 10 годам колонии

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Портал «Право.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области рассказал, что областной суд вынес приговор по делу бывшей судьи ростовского Арбитражного суда. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в фальсификации доказательств по гражданскому делу. В пресс-службе судов уточнили, что Мартынову приговорили к десяти годам колонии общего режима, кроме того, с женщины взыскали 92 миллиона рублей в пользу потерпевшей и вынесли запрет на определенные виды деятельности в коммерческих структурах в течение трех лет.
«Срок отбытия наказания Мартыновой, которую арестовали еще в 2017 году, пересчитают и сократят с учетом ее длительного пребывания в СИЗО», — уточняет издание.
Напомним, несколько лет назад женщина написала явку с повинной, признавшись в том, что передала судьям Кущевского райсуда взятку в размере пяти миллионов рублей, что решить спор о землях Цапков в пользу концерна «Покровского».
Восемь лет назад в отношении Мартыновой возбудили уголовное дело, а в конце 2018 года женщину признали виной и приговорили к семи годам колонии со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Однако позднее Мартынову обвинили в создании преступной схемы для похищения 92 миллионов рублей и хищении сельхозпродукции. Экс-судья пыталась обжаловать приговоры, но потерпела неудачу. Теперь издание сообщает, что Мартынова не будет обращаться в суд для обжалования решения последней инстанции.