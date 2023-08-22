Эксперты рассказали, почему на Кубани массово лишают водительских прав должников

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Отметим, что неплательщики могут лишиться не только автомобильных прав, но и прав на управление любым транспортом, в том числе мотоциклом, квадроциклом, морским и воздушным судами.
«Благодаря предпринятым мерам уже взыскано задолженной на общую сумму порядка 260 миллионов рублей. Горе-родители, которые временно были отлучены от руля, заплатили своим детям более 250 миллионов рублей», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю.
По словам специалиста, лишение прав должников является одной из наиболее эффективных мер ограничений, так как после наказания неплательщики всё-таки выплатили алименты своим семьям.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как бывшего замначальника в полиции осудили за махинации с водительскими правами в Ростове-на-Дону.