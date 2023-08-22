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Эксперты рассказали, почему на Кубани массово лишают водительских прав должников

Эксперты рассказали, почему на Кубани массово лишают водительских прав должников

22 августа 2023, 16:39
Фото: pxhere.com
Эксперты рассказали, почему на Кубани массово лишают водительских прав должников
Около 1,5 тысячи кубанцев лишись водительских прав из-за неуплаты административных штрафов и алиментов. Количество должников составило 1432 человека, общая сумма за неуплату — 426 млн рублей. Сотрудники ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю рассказали, для чего должников лишают водительских прав.

Отметим, что неплательщики могут лишиться не только автомобильных прав, но и прав на управление любым транспортом, в том числе мотоциклом, квадроциклом, морским и воздушным судами.

«Благодаря предпринятым мерам уже взыскано задолженной на общую сумму порядка 260 миллионов рублей. Горе-родители, которые временно были отлучены от руля, заплатили своим детям более 250 миллионов рублей», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю.

По словам специалиста, лишение прав должников является одной из наиболее эффективных мер ограничений, так как после наказания неплательщики всё-таки выплатили алименты своим семьям.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как бывшего замначальника в полиции осудили за махинации с водительскими правами в Ростове-на-Дону.

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