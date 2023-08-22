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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

ФСБ задержала жителя в Ростовской области за покупку секретных военных изделий

ФСБ задержала жителя в Ростовской области за покупку секретных военных изделий

22 августа 2023, 12:05
Фото: mil.ru
ФСБ задержала жителя в Ростовской области за покупку секретных военных изделий
В Ростовской области задержали мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию, сообщили в региональном УФСБ.

Сотрудники управления задержали его с поличным во время покупки. Что именно это за изделие не раскрывается, но фигурант знал о его секретности.

Отмечается, что его он в дальнейшем планировал перепродать. По данному факту возбудили уголовное дело и теперь устанавливаются все обстоятельства.

Дело завели по статье о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

В Ростове экс-полицейский получил 1,5 года за разглашение гостайны в чате дома
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ФСБ задержала жителя в Ростовской области за покупку секретных военных изделий
Видео: t.me/rostovnews61

«Сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности», — прокомментировали в управлении.

Ранее в Ростове экс-полицейский получил 1,5 года за разглашение гостайны в чате дома.

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