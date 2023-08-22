ФСБ задержала жителя в Ростовской области за покупку секретных военных изделий

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Сотрудники управления задержали его с поличным во время покупки. Что именно это за изделие не раскрывается, но фигурант знал о его секретности.
Отмечается, что его он в дальнейшем планировал перепродать. По данному факту возбудили уголовное дело и теперь устанавливаются все обстоятельства.
Дело завели по статье о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.
«Сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности», — прокомментировали в управлении.
Ранее в Ростове экс-полицейский получил 1,5 года за разглашение гостайны в чате дома.