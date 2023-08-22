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Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-Дону

Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-Дону

22 августа 2023, 06:00
Фото: 1MI
Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-Дону
Записать ребенка в кружки и секции для детей в Ростове-на-Дону можно через сервис «Навигатор» с использованием сертификата. В материале представлена подробная информация о работе портала ПФДО.

Портал ПФДО в Ростове-на-Дону

В 2019–2024 гг. Министерство просвещения запустило проект, в который включена программа ПФДО. Согласно программе, государство будет перечислять средства на каждого ребенка, которыми можно оплачивать занятия. Родители активно пользуются программой с 2020 года. В 2022 году в ПФДО принимали участие 75 регионов. Предполагается, что до окончания 2024 года возможно подключение других регионов.

Сертификат ПФДО является электронным — он не выпускается в бумажной форме. Он положен всем детям 5 — 17 лет. С его помощью можно платить за кружки, которые получили лицензию. На этот сертификат государство перечисляет деньги, чтобы оплатить дополнительное образование ребенка. По нему их можно посещать бесплатно.

Посмотреть перечень кружков и секций можно на странице «Навигатор Ростовской области». Здесь размещена информация о более 20 тыс. программ допобразования.

Сертификат начнет действовать сразу после зачисления на программу. Если ребенок откажется посещать кружок, можно составить заявку на отчисление. Родители могут перевести детей из одного кружка в другой раз в месяц при условии наличия средств на балансе и свободных мест в кружках.

Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-ДонуКак ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-Дону
Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-Дону
Фото: portal.ris61edu.ru

Как найти нужную секцию или кружок с помощью «Навигатора»:

  • воспользоваться текстовым поиском или открыть карту;
  • выбрать направление;
  • указать возраст ребенка;
  • выбрать платные или бесплатные программы.

Можно сортировать программы по алфавиту и выбрать кружки, секции для детей с ограничениями по здоровью.

Найти нужную секцию или кружок можно через текстовый поиск или, открыв картуНайти нужную секцию или кружок можно через текстовый поиск или, открыв карту
Выбираем направлениеВыбираем направление
Указываем возраст ребенкаУказываем возраст ребенка
Выбираем платные или бесплатные программыВыбираем платные или бесплатные программы
Также можно отсортировать программы по алфавиту или выбрать кружки для детей с ограничениями по здоровьюТакже можно отсортировать программы по алфавиту или выбрать кружки для детей с ограничениями по здоровью
Найти нужную секцию или кружок можно через текстовый поиск или, открыв карту
Фото: portal.ris61edu.ru

Выбрать кружок и секцию можно и по одному из направлений:

  1. Естественно-научное — на занятиях ученики знакомятся с окружающим миром, естественными науками, изучают природные объекты. Программы направлены на экологическое воспитание.
  2. Техническое — включает кружки моделирования, робототехники. школьники знакомятся с работой компьютерной техники, интеллектуальных систем. Такие занятия помогают выбрать профессию и понять, стоит ли поступать в вузы технической направленности.
  3. Туристско-краеведческое — актуально для тех, кто любит историю. На занятиях можно познакомиться с историей страны, освоить такие профили, как краеведение и туризм, музееведение.
  4. Художественное — занятия призваны развить у детей эстетическую культуру. Учащиеся могут совершенствовать свои способности в разных видах искусства. В рамках допобразования представлены такие профили, как музыкальное творчество и хореография, театральное искусство.
  5. Социально-педагогическое — занятия направлены на социализацию и реализацию учащихся в обществе. Школьник сможет определиться с будущей профессией, ознакомиться со своими правами и обязанностями.
  6. Физкультурно-спортивное — дети получают навыки ведения здорового образа жизни. Направление включает комплексы программ йоги, лечебной физкультуры, занятия общего физического профиля.

Также с перечнем доступных секций можно ознакомиться дополнительно на портале «Госуслуг». При этом учетную запись можно зарегистрировать на несовершеннолетнего. Для этого нужно вписать имя и фамилию ребенка так, как они указаны в свидетельстве о рождении. Помимо этого, при регистрации требуется указать контактные данные (телефон, электронный адрес). На «Госуслугах» можно получить сертификат для предоставлении в детское учреждение дополнительного образования. Он оформляется автоматически.

Выбрать кружок и секцию можно и по одному из направленийВыбрать кружок и секцию можно и по одному из направлений
Выбрать кружок и секцию можно и по одному из направленийВыбрать кружок и секцию можно и по одному из направлений
Выбрать кружок и секцию можно и по одному из направлений
Фото: portal.ris61edu.ru

Номинал сертификата дополнительного образования в Ростове-на-дону на 2023/2024 учебный год

Номинал сертификата — это сумма, которую можно направить на оплату секций и кружков в 2023/2024 учебном году. Баланс пополняется каждое учебное полугодие. Сумма выделенных денежных средств различается в зависимости от региона.

Цена на занятия в каждом из кружков устанавливается чиновниками. Это нормативная стоимость услуги. После того как ребенок записывается в кружок, средства списываются с сертификата. Можно оплатить один или несколько кружков или секций на усмотрение родителей. Если недостаточно денег на счете, родители могут сами доплатить недостающую сумму.

Сертификат нельзя обналичивать, он выдается на каждого несовершеннолетнего 5 — 17 лет.У каждого сертификата свой номер, передача сертификата запрещена. Средства можно направить только на оплату занятий.

Нулевой номинал означает, что сейчас нет возможности записаться на программу. Тогда можно выбрать занятия, которые нравятся ребенк, из бюджетных программ при помощи «Навигатора допобразования Ростовской области». На портале госуслуг в данном разделе представлено множество программ, средства на которые выделяются из бюджета муниципалитета. Сертификаты при записи на бюджетную программу требуются для учета детей, которые посещают занятия.

Номинал сертификата дополнительного образования в Ростове-на-дону на 2022/2023 учебный годНоминал сертификата дополнительного образования в Ростове-на-дону на 2022/2023 учебный год
Номинал сертификата дополнительного образования в Ростове-на-дону на 2022/2023 учебный год
Фото: 1MI

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?

В 2022 году, согласно новостным источникам, охват услугами дополнительного образования по Ростовской области составил 93%, превысив плановые значения.

В соответствии с федеральным планом мероприятий услуга по ПФДО — социальный сертификат — начнет функционировать на территории Ростовской области с 1 сентября 2023 года. База данных по учреждениям дополнительного образования сформирована. Доступ к информации будет открыт.

Применить сертификат можно в учреждении, расположенном на территории Ростовской области, которое имеет лицензию на дополнительное образование детей. Отмечается, что программа не привязана к конкретному региону — можно записаться в кружки за пределами Ростовской области.

Основное условие к кружкам для возможности их оплаты по сертификату — наличие организации в реестре. С помощью навигатора можно ознакомиться с данными программами более подробно. Участвовать в системе персонифицированного финансирования и навигаторе они имеют право только при наличии лицензии.

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Фото: 1MI
#Школа#Образование
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