Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-Дону

Также с перечнем доступных секций можно ознакомиться дополнительно на портале «Госуслуг». При этом учетную запись можно зарегистрировать на несовершеннолетнего. Для этого нужно вписать имя и фамилию ребенка так, как они указаны в свидетельстве о рождении. Помимо этого, при регистрации требуется указать контактные данные (телефон, электронный адрес). На «Госуслугах» можно получить сертификат для предоставлении в детское учреждение дополнительного образования. Он оформляется автоматически.