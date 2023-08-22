Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полцены

Специальное предложение — результат успешного партнерства Tele2 с компанией Infinix, которая специализируется на производстве трендовых и доступных гаджетов для молодежи. По итогам второго квартала 2023 года вендор лидирует в продажах смартфонов в розничной сети Tele2 в штуках. Вместе с тем Infinix показывает впечатляющую динамику по продажам в сети Tele2. По итогам второго квартала продажи выросли в 9 раз в штучном выражении год к году, доля вендора увеличилась на 26 п. п. за период — с 4% до 30% год к году.