Медики убедили 385 жительниц Ростовской области отказаться от аборта

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В первые шесть месяцев 2023 года в Ростовской области 1275 женщин обратились медучреждения региона с намерением прервать беременность. Однако врачи убедили 385 из них были отказаться от аборта.
У большинства женщин, обращающихся за абортом в Ростовской области, есть супруги. Средний возраст таких пациенток составляет 30 лет. У этих женщин уже есть двое или более детей. Главной причиной для принятия решения об аборте являются финансовые трудности (53%), на втором месте — проблемы с жильем (20%).
Стоит отметить, что лишь 5% абортов в Ростовской области проводятся по медицинским показаниям. Оставшиеся 95% осуществляются по желанию женщины.
Напомним, что в 2022 году более 2 тысяч жительниц в Ростовской области прервали беременность.