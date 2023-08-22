Медики убедили 385 жительниц Ростовской области отказаться от аборта

У большинства женщин, обращающихся за абортом в Ростовской области, есть супруги. Средний возраст таких пациенток составляет 30 лет. У этих женщин уже есть двое или более детей. Главной причиной для принятия решения об аборте являются финансовые трудности (53%), на втором месте — проблемы с жильем (20%).