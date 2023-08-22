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Медики убедили 385 жительниц Ростовской области отказаться от аборта

Медики убедили 385 жительниц Ростовской области отказаться от аборта

22 августа 2023, 11:47
Фото: 1MI
Медики убедили 385 жительниц Ростовской области отказаться от аборта
В Ростовской области за первые полгода 2023 года 385 женщин убедили отказаться от аборта, такая информация содержится в документе Минздрава, опубликованном на сайте регионального правительства.

В первые шесть месяцев 2023 года в Ростовской области 1275 женщин обратились медучреждения региона с намерением прервать беременность. Однако врачи убедили 385 из них были отказаться от аборта.

У большинства женщин, обращающихся за абортом в Ростовской области, есть супруги. Средний возраст таких пациенток составляет 30 лет. У этих женщин уже есть двое или более детей. Главной причиной для принятия решения об аборте являются финансовые трудности (53%), на втором месте — проблемы с жильем (20%).

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Стоит отметить, что лишь 5% абортов в Ростовской области проводятся по медицинским показаниям. Оставшиеся 95% осуществляются по желанию женщины.

Напомним, что в 2022 году более 2 тысяч жительниц в Ростовской области прервали беременность.

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