Незаметно для покупателей: активист обнаружил, как растут цены на продукты в Ростове

«Мы привыкли, что творог в магазине обычно продают 200 граммов, потом стали по 180 граммов. А сегодня он и вовсе расфасован по 170 граммов. Тоже самое со сметаной, которую мы привыкли покупать в упаковке по 350 граммов. Но теперь она продается по 300 граммов. А в некоторых магазинах и вовсе я видел по 270 граммов», — отмечает Владислав Махмудов.