Незаметно для покупателей: активист обнаружил, как растут цены на продукты в Ростове

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Собеседник рассказывает, что недавно столкнулся с вопиющей ситуацией. Купив в магазине привычную молочную продукцию, он обнаружил, что ее вес совсем не тот, что был раньше.
«Мы привыкли, что творог в магазине обычно продают 200 граммов, потом стали по 180 граммов. А сегодня он и вовсе расфасован по 170 граммов. Тоже самое со сметаной, которую мы привыкли покупать в упаковке по 350 граммов. Но теперь она продается по 300 граммов. А в некоторых магазинах и вовсе я видел по 270 граммов», — отмечает Владислав Махмудов.
Снижение объема фасовки товаров, по словам общественника, произошло со многими продуктами питания. Например, вес привычной плитки шоколада по 100 граммов сегодня снижен до 82-90 граммов. Под весовое снижение попали кефир и молоко — вместо привычного потребителям литра, теперь их объем составляет 900 граммов.
«Причем упаковки внешне похожи на те, к которым мы привыкли за последние годы. Следовательно, у покупателя в магазине создается иллюзия, будто он покупает прежний товар по прежним ценам. А по факту снижение веса продукции говорит о росте ее стоимости», — поясняет собеседник.
Активист делится мнением, что такой подход, с одной стороны, является вынужденной мерой для выживания производителей.
«Но с другой стороны, инфляция не должна бить по карману потребителя», — уверен эксперт.
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