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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Новая аллея появилась в Ростове

Новая аллея появилась в Ростове

22 августа 2023, 09:32
Фото: ЖК Суворовский
Застройщик Суворовского построил тротуар вдоль улицы Сосновая, который вскоре озеленят.

Асфальтированная дорожка длиной чуть более километра связала жилую часть района с парком им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тем самым в недавно построенный парк появился еще один безопасный и полностью заасфальтированный вход. Также на протяжении тротуара обустроено асфальтобетонное покрытие двух остановок и сделан газон.

Фото: ЖК Суворовский

Общая площадь тротуара составила более 1800 кв. м., ещё 200 «квадратов» пришлось на остановки общественного транспорта. А вот на газон приходится чуть больше трёх тысяч квадратных метров площади. В настоящее время он пока не засеян, но как только позволят погодные условия, будет произведена высадка деревьев и обустройство зелёного покрытия. Сообщается, что в создание новой аллеи застройщик вложил более шести миллионов рублей.

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Фото: ЖК Суворовский
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