Новая аллея появилась в Ростове

Общая площадь тротуара составила более 1800 кв. м., ещё 200 «квадратов» пришлось на остановки общественного транспорта. А вот на газон приходится чуть больше трёх тысяч квадратных метров площади. В настоящее время он пока не засеян, но как только позволят погодные условия, будет произведена высадка деревьев и обустройство зелёного покрытия. Сообщается, что в создание новой аллеи застройщик вложил более шести миллионов рублей.