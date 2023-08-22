Новая аллея появилась в Ростове

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Асфальтированная дорожка длиной чуть более километра связала жилую часть района с парком им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тем самым в недавно построенный парк появился еще один безопасный и полностью заасфальтированный вход. Также на протяжении тротуара обустроено асфальтобетонное покрытие двух остановок и сделан газон.
Общая площадь тротуара составила более 1800 кв. м., ещё 200 «квадратов» пришлось на остановки общественного транспорта. А вот на газон приходится чуть больше трёх тысяч квадратных метров площади. В настоящее время он пока не засеян, но как только позволят погодные условия, будет произведена высадка деревьев и обустройство зелёного покрытия. Сообщается, что в создание новой аллеи застройщик вложил более шести миллионов рублей.