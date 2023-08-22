Первые «Чижики» долетели до юга России

Ассортимент магазинов включает около 700 наименований продукции, более 400 из них — уникальные бренды, которые представлены только в данной сети. Например, «Светаево», «Вернер», «Щедрый Год», Greenola, Axl, Tafo и другие. Основную часть товаров на полках магазина составляют продукты питания, но есть среди них и бытовая химия, а также текстиль и электротехника. Отличительной чертой ассортимента является зона «Надо успеть», в которой представлены товары для дома, кухни, сада по низким ценам.