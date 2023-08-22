Первые «Чижики» долетели до юга России

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В Ростове-на-Дону много торговых сетей и магазинов. Среди них есть супермаркеты, гипермаркеты, магазины «у дома», а теперь список пополнился форматом «жесткий дискаунтер». В донскую столицу пришел «Чижик», который не только успел себя зарекомендовать во многих регионах России, но и найти своих постоянных клиентов.
По мнению директора потребительского рынка Ростовской области Алексея Панкратова, открытие новой сети магазинов не только станет еще одним источником налоговых поступлений в бюджет региона, но и поможет с реализацией продукции, сделанной на Дону.
— Сегодня открывается сразу три магазина. Данное мероприятие стало возможным благодаря подписанным соглашениям правительством нашего региона и Х5 Group на недавнем форуме в Санкт-Петербурге по части реализации инвестиционных проектов и взаимодействия на территории Ростовской области. Главная задача — расширение каналов сбыта и развитие каналов торговли. В области — 41 тысяча торговых объектов, по всем форматам и ярмарки, и рынки, и стационарные объекты торговли, поэтому для нас важно, чтобы развитие в этом направлении продолжалось, да и новые форматы торговли, мы приветствуем. Плюс, данная торговая сеть открывает новые возможности для наших перерабатывающих предприятий по дополнительным каналам сбыта, — пояснил Алексей Панкратов.
Ассортимент магазинов включает около 700 наименований продукции, более 400 из них — уникальные бренды, которые представлены только в данной сети. Например, «Светаево», «Вернер», «Щедрый Год», Greenola, Axl, Tafo и другие. Основную часть товаров на полках магазина составляют продукты питания, но есть среди них и бытовая химия, а также текстиль и электротехника. Отличительной чертой ассортимента является зона «Надо успеть», в которой представлены товары для дома, кухни, сада по низким ценам.
Как отмечает директор региона торговой сети «Чижик» Максим Жуков, именно благодаря выверенному ассортименту, торговая сеть и находит своих покупателей.
Добавим, что 15 августа магазины «Чижик» открылись и в Батайске, Краснодаре, Новокубанске, поселке Яблоновском и станице Новотитаровской. До конца августа в Ростовской области откроется 22 магазина, в Краснодарском крае — 30, а всего в 2023 году в этих регионах заработает 49 и 65 «Чижиков» соответственно. В общей сложности в 2023 году «Чижик» создаст более 1200 новых рабочих мест для жителей двух регионов.