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Published Сегодня, 19:24

Modified Сегодня, 19:31

Updated Сегодня, 19:31

«Полмиллиона за квадратный метр»: почему жильё в Сочи такое дорогое

«Полмиллиона за квадратный метр»: почему жильё в Сочи такое дорогое

22 августа 2023, 19:24
Фото: 1MI
«Полмиллиона за квадратный метр»: почему жильё в Сочи такое дорогое
Цены на недвижимость в Сочи обогнали даже московские, а стоимость квадратного метра перевалила за 400 тысяч рублей, что недоступно для массового покупателя. Представители компании-девелопера рассказали, с чем связана такая динамика и пойдёт ли она на спад.

По словам экспертов, в июле продажи новостроек в Сочи увеличились на 81% по сравнению с июнем. Цены на недвижимость тоже растут. Такая динамика связана с комплексом причин: обилие стартов продаж новых проектов, нестабильность на валютном рынке, ожидание повышения ключевой ставки, а также рост интереса россиян к курортной недвижимости. Сочи остается одним из самых привлекательных мест для отдыха и жизни в России.

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«Сейчас покупатели стали более избирательными. Но в городе наблюдается дефицит качественных предложений, поэтому интересные лоты с хорошо продуманными планировками, удобным расположением и многофункциональной инфраструктурой продаются очень быстро», — отметила собственник компании Nedvex Юлия Хлуднева.

В связи с увеличением спроса, застройщики активно повышают и цены: с июля 2022 по июль 2023 цены на недвижимость в Сочи выросли на 12,5% — до 473 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как развитие туризма влияет на экологию Краснодарского края.

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