«Полмиллиона за квадратный метр»: почему жильё в Сочи такое дорогое

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
По словам экспертов, в июле продажи новостроек в Сочи увеличились на 81% по сравнению с июнем. Цены на недвижимость тоже растут. Такая динамика связана с комплексом причин: обилие стартов продаж новых проектов, нестабильность на валютном рынке, ожидание повышения ключевой ставки, а также рост интереса россиян к курортной недвижимости. Сочи остается одним из самых привлекательных мест для отдыха и жизни в России.
«Сейчас покупатели стали более избирательными. Но в городе наблюдается дефицит качественных предложений, поэтому интересные лоты с хорошо продуманными планировками, удобным расположением и многофункциональной инфраструктурой продаются очень быстро», — отметила собственник компании Nedvex Юлия Хлуднева.
В связи с увеличением спроса, застройщики активно повышают и цены: с июля 2022 по июль 2023 цены на недвижимость в Сочи выросли на 12,5% — до 473 тысячи рублей за квадратный метр.
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