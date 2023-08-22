«Полмиллиона за квадратный метр»: почему жильё в Сочи такое дорогое

По словам экспертов, в июле продажи новостроек в Сочи увеличились на 81% по сравнению с июнем. Цены на недвижимость тоже растут. Такая динамика связана с комплексом причин: обилие стартов продаж новых проектов, нестабильность на валютном рынке, ожидание повышения ключевой ставки, а также рост интереса россиян к курортной недвижимости. Сочи остается одним из самых привлекательных мест для отдыха и жизни в России.