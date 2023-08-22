Пробка длиной более 20 км образовалась под Ростовом-на-Дону 22 августа

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Затор появился во вторник днем между Каменском-Шахтинским и Ростовом-на-Дону, где произошло ДТП. В данный момент движение затруднено в обе стороны.
В целом длина затора сейчас составляет около 23 километров, после этого дорога свобода. Информации о произошедшей аварии пока нет.
Добавим, что в Ростове пробкам присвоили четыре балла из 10 возможных. В основном проезд затруднен в центральной части города.
Ранее на дороге между Ростовом и Волгодонском столкнулись две легковые машины, из-за чего погибли восемь человек, в том числе четверо детей. По данному факту возбудили уголовное дело.