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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Пробка длиной более 20 км образовалась под Ростовом-на-Дону 22 августа

Пробка длиной более 20 км образовалась под Ростовом-на-Дону 22 августа

22 августа 2023, 10:38
Фото: Pxhere.com
Пробка длиной более 20 км образовалась под Ростовом-на-Дону 22 августа
Автомобильная авария спровоцировала огромную пробку недалеко от Ростова-на-Дону, следует из данных онлайн-карт.

Затор появился во вторник днем между Каменском-Шахтинским и Ростовом-на-Дону, где произошло ДТП. В данный момент движение затруднено в обе стороны.

В целом длина затора сейчас составляет около 23 километров, после этого дорога свобода. Информации о произошедшей аварии пока нет.

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В целом длина затора сейчас составляет около 23 километров, после этого дорога свобода. Информации о произошедшей аварии пока нет.В целом длина затора сейчас составляет около 23 километров, после этого дорога свобода. Информации о произошедшей аварии пока нет.
В целом длина затора сейчас составляет около 23 километров, после этого дорога свобода. Информации о произошедшей аварии пока нет.
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что в Ростове пробкам присвоили четыре балла из 10 возможных. В основном проезд затруднен в центральной части города.

Ранее на дороге между Ростовом и Волгодонском столкнулись две легковые машины, из-за чего погибли восемь человек, в том числе четверо детей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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