Пьяный житель Ростовской области избил сотрудников полиции в Анапе

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В понедельник, 21 августа, в сообществе «ПВА» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором якобы запечатлен житель Ростовской области, избивающий представителя местной власти. Мужчина в шортах повалил полицейского на плитку и начал жестоко избивать его, пока второй сотрудник полиции пытался оттащить его и помочь коллеге. В итоге правоохранителям на помощь пришли прохожие, которые разняли буйного отдыхающего с его оппонентами.
Спустя некоторое время в том же сообществе рассказали, что причиной потасовки стали оскорбления туриста в адрес сотрудников полиции. Нападавшего из Ростовской области задержали, он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения дончанина.
По данным сообщества, жителя Ростовской области доставили в отдел, его подозревают в применении насилия и оскорблении представителей закона. Материалы по делу передали в следственные органы для принятия решения.
Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.
«Если пить не умеют, так и не нужно начинать…», «Теперь точно отдохнёт, по программе всё включено», — прокомментировали местные жители, возмущенные нападением на сотрудника полиции.
Ранее стало известно, что стало причиной масштабной потасовки с петардами и стрельбой в центре Ростова.