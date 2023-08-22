rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Пьяный житель Ростовской области избил сотрудников полиции в Анапе

Пьяный житель Ростовской области избил сотрудников полиции в Анапе

22 августа 2023, 13:03
Фото: 1MI
Пьяный житель Ростовской области избил сотрудников полиции в Анапе
В селе Витязево пьяный житель Ростовской области устроил потасовку с полицией Анапы, об этом рассказали в местном сообществе.

В понедельник, 21 августа, в сообществе «ПВА» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором якобы запечатлен житель Ростовской области, избивающий представителя местной власти. Мужчина в шортах повалил полицейского на плитку и начал жестоко избивать его, пока второй сотрудник полиции пытался оттащить его и помочь коллеге. В итоге правоохранителям на помощь пришли прохожие, которые разняли буйного отдыхающего с его оппонентами.

Спустя некоторое время в том же сообществе рассказали, что причиной потасовки стали оскорбления туриста в адрес сотрудников полиции. Нападавшего из Ростовской области задержали, он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения дончанина.

Стала известна причина драки со стрельбой и петардами в центре Ростова
Узнать подробнее
Мужчина в шортах повалил полицейского на плитку и начал жестоко избивать его, пока второй сотрудник полиции пытался оттащить его и помочь коллеге
Видео: "Подслушано в Анапе№

По данным сообщества, жителя Ростовской области доставили в отдел, его подозревают в применении насилия и оскорблении представителей закона. Материалы по делу передали в следственные органы для принятия решения.

Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.

«Если пить не умеют, так и не нужно начинать…», «Теперь точно отдохнёт, по программе всё включено», — прокомментировали местные жители, возмущенные нападением на сотрудника полиции.

Ранее стало известно, что стало причиной масштабной потасовки с петардами и стрельбой в центре Ростова.

Читайте также:
Стала известна причина драки со стрельбой и петардами в центре РостоваРаботники теплохода устроили драку на борту в Таганрогском заливеНа Кубани назвали причины драки, в которой могли погибнуть бойцы «Вагнера»
#Происшествия#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Надежда Пустяк#Нападение#Драка#Полиция#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Анапа#18+#Массовая драка
Подпишитесь
Верховный суд разрешил выдать Следкому экс-председателя районного суда в Ростове
Сегодня, 06:54
«Здесь нет цели»: Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области
Сегодня, 06:28
Урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах
Сегодня, 07:01
Эколог Лебедев разъяснил, почему Ростовская область может остаться без рыбы в прудах
Сегодня, 07:02
Незаметно для покупателей: активист обнаружил, как растут цены на продукты в Ростове
Сегодня, 07:58
Семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты
Сегодня, 08:48