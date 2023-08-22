Пьяный житель Ростовской области избил сотрудников полиции в Анапе

В понедельник, 21 августа, в сообществе «ПВА» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором якобы запечатлен житель Ростовской области, избивающий представителя местной власти. Мужчина в шортах повалил полицейского на плитку и начал жестоко избивать его, пока второй сотрудник полиции пытался оттащить его и помочь коллеге. В итоге правоохранителям на помощь пришли прохожие, которые разняли буйного отдыхающего с его оппонентами.