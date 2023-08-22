Ростовчане готовы обратиться к президенту из-за отсутствия горячей воды на ЗЖМ

Напомним, накануне 21 августа компания «Ростовские тепловые сети» объявила о планах отключить горячую воду на Западном и центре Ростова с 5 по 9 сентября. Без горячей воды останутся десятки, если не сотни домов, кроме того, восстановление водоснабжения будут производить по мере устранения дефектов, а потому работы могут затянуться.