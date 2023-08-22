Ростовчане готовы обратиться к президенту из-за отсутствия горячей воды на ЗЖМ

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Напомним, накануне 21 августа компания «Ростовские тепловые сети» объявила о планах отключить горячую воду на Западном и центре Ростова с 5 по 9 сентября. Без горячей воды останутся десятки, если не сотни домов, кроме того, восстановление водоснабжения будут производить по мере устранения дефектов, а потому работы могут затянуться.
Это возмутило жителей Западного, которые и так провели без горячего водоснабжения большую часть лета.
«Сколько мы должны будем страдать от отключения горячей воды? Мы не живём в каменном веке. Если „РТС“ не в состоянии изначально проводить ремонтные работы в срок, пусть так и будет объявлено населению», — обратилась к губернатору одна из местных жительниц.
Женщина уточнила, что если ей и другим жителям придется проводить по несколько месяцев в год без горячей воды, то ростовчане будут устанавливать бойлеры.
«Мы будем устанавливать бойлеры, но при этом пусть за электричество в данный промежуток времени снижают стоимость», — сообщила горожанка, добавив, что готова отправить обращение на сайт Кремля или президенту Путину, если компания не успеет выполнить испытания теплосетей на прочность и запланированный ремонт в обещанные сроки.