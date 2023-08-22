Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Вечером вторника, 22 августа, стало известно, что Русский музей в Санкт-Петербурге принял на реставрацию 22 экспоната из Таганрогского художественного музея. Все экспонаты пострадали во время ракетного удара по Таганрогу в конце июля.
Гендиректор Русского музея Алла Манилова рассказала, что больше всего пострадали произведения искусства из экспозиции «Золотые имена Серебряного века». После оценки повреждений было принято перевезти картины в Санкт-Петербург, чтобы специалисты могли провести полноценную научную художественную реставрацию.
По словам главного хранителя музея, работы планируют закончить в течение полугода.
Напомним, 28 июля системам ПВО удалось ликвидировать украинскую ракету, однако осколки все же упали на территории Таганрога, что привело к повреждениям зданий и госпитализации нескольких пострадавших.