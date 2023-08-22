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Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога

Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога

22 августа 2023, 15:48
Фото: donland.ru
Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога
Русский музей принял на реставрацию более 20 произведений живописи, графики и скульптуры, которые пострадали от ракеты, ударившей осколками по Таганрогскому художественному музею, об этом рассказал портал ТАСС.

Вечером вторника, 22 августа, стало известно, что Русский музей в Санкт-Петербурге принял на реставрацию 22 экспоната из Таганрогского художественного музея. Все экспонаты пострадали во время ракетного удара по Таганрогу в конце июля.

Гендиректор Русского музея Алла Манилова рассказала, что больше всего пострадали произведения искусства из экспозиции «Золотые имена Серебряного века». После оценки повреждений было принято перевезти картины в Санкт-Петербург, чтобы специалисты могли провести полноценную научную художественную реставрацию.

Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в Таганроге
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По словам главного хранителя музея, работы планируют закончить в течение полугода.

Напомним, 28 июля системам ПВО удалось ликвидировать украинскую ракету, однако осколки все же упали на территории Таганрога, что привело к повреждениям зданий и госпитализации нескольких пострадавших.

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