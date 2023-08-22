Семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты

«Так будет комфортнее для всех. В семье будет меньше споров из-за денег, снизится потребность экономить. Важно осознать, что семья — это не жена и дети, которые полностью зависят от отца. В семью посильный вклад должны делать все. Оказывать и принимать помощь — нормально», — говорит семейный психолог.