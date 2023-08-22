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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Семейный психолог объяснила, кто должен обеспечивать семью

Семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты

22 августа 2023, 08:48
Фото: Jeanne Menjoulet/CC BY 2.0/flickr.com
Семейный психолог объяснила, кто должен обеспечивать семью
Семью должен содержать тот, кто больше зарабатывает, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала семейный психолог Маргарита Титова

По мнению семейного психолога, распределение семейных задач по гендеру безнадежно устарело.

«Уже нельзя говорить, что мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. Как минимум потому, что некоторые женщины сами хотят зарабатывать, а мужчины — следить за атмосферой в доме», — считает эксперт.

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Маргарита Титова объясняет, что семью должен обеспечивать тот, чей доход выше.

«Так будет комфортнее для всех. В семье будет меньше споров из-за денег, снизится потребность экономить. Важно осознать, что семья — это не жена и дети, которые полностью зависят от отца. В семью посильный вклад должны делать все. Оказывать и принимать помощь — нормально», — говорит семейный психолог.

Маргарита Титова отмечает, что семейный бюджет является частой причиной ссор и даже разводов.

«В идеале, еще до свадьбы обсудить, что вы будете делать, если денег в семье будет не хватать или один из вас временно не сможет работать», — предлагает ростовчанам эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на одну зарплату в Ростовской области можно купить 837 литров бензина.

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