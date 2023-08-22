Семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По мнению семейного психолога, распределение семейных задач по гендеру безнадежно устарело.
«Уже нельзя говорить, что мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. Как минимум потому, что некоторые женщины сами хотят зарабатывать, а мужчины — следить за атмосферой в доме», — считает эксперт.
Маргарита Титова объясняет, что семью должен обеспечивать тот, чей доход выше.
«Так будет комфортнее для всех. В семье будет меньше споров из-за денег, снизится потребность экономить. Важно осознать, что семья — это не жена и дети, которые полностью зависят от отца. В семью посильный вклад должны делать все. Оказывать и принимать помощь — нормально», — говорит семейный психолог.
Маргарита Титова отмечает, что семейный бюджет является частой причиной ссор и даже разводов.
«В идеале, еще до свадьбы обсудить, что вы будете делать, если денег в семье будет не хватать или один из вас временно не сможет работать», — предлагает ростовчанам эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на одну зарплату в Ростовской области можно купить 837 литров бензина.