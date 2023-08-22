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Стал известен возраст погибших детей в аварии с 8 жертвами в Ростовской области

Стал известен возраст погибших детей в аварии с восемью жертвами в Ростовской области

22 августа 2023, 06:31
Фото: pxhere.com
Стал известен возраст погибших детей в аварии с 8 жертвами в Ростовской области
В Ростовской области в столкновении двух автомобилей погибли дети в возрасте от 3 до 10 лет, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, что машины столкнулись вечером в понедельник, 21 августа, на дороге Ростов — Волгодонск. В ДТП участвовали LADA Priora и ВАЗ-2114.

В столкновении погибли восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте 3, 7, 9 и 10 лет. Все они были жителями Мартыновского района.

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В столкновении погибли восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте 3, 7, 9 и 10 лет. Все они были жителями Мартыновского района.В столкновении погибли восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте 3, 7, 9 и 10 лет. Все они были жителями Мартыновского района.
В столкновении погибли восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте 3, 7, 9 и 10 лет. Все они были жителями Мартыновского района.
Фото: rostov.sledcom.ru

«Следователями и криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз. По факту случившегося возбудили уголовное дело», — прокомментировали в Следкоме.

Ранее появилось видео с места аварии с восемью трупами в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Дтп#Авария#Уголовное дело#Экспертиза#Мартыновский район#УСКР#Лада Приора#Возраст#ВАЗ-2114#Следственное управление
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