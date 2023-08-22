Стал известен возраст погибших детей в аварии с восемью жертвами в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Напомним, что машины столкнулись вечером в понедельник, 21 августа, на дороге Ростов — Волгодонск. В ДТП участвовали LADA Priora и ВАЗ-2114.
В столкновении погибли восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте 3, 7, 9 и 10 лет. Все они были жителями Мартыновского района.
«Следователями и криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз. По факту случившегося возбудили уголовное дело», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее появилось видео с места аварии с восемью трупами в Ростовской области.