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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

Замгубернатора Ростовской области Гончаров вернется в корпорацию развития региона

Стало известно, какую должность займет первый замгубернатора Ростовской области

22 августа 2023, 13:41
Фото: donland.ru
Замгубернатора Ростовской области Гончаров вернется в корпорацию развития региона
Замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров решил уйти со службы ради работы в «Региональной корпорации развития», об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, накануне, 21 августа, стало известно о том, что заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров решил уйти со службы спустя семь лет работы.

Хотя официальной информации о его новом назначении не поступало, портал «РБК. Ростов» со ссылкой на собственные источники среди представителей власти заявил, что Гончаров планирует вернутся в «Региональную корпорацию развития». Учредителем компании 12 лет назад выступило само правительство Ростовской области, а основной сферой деятельности компании является создание индустриальных парков и управление ими, а также сопровождение промышленных инвесторов.

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Обращаем внимание, что эта информация пока не получила подтверждения, а потому издание ожидает официального назначения Гончарова на новую должность, которая пока остается неизвестна.

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