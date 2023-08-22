Стало известно, какую должность займет первый замгубернатора Ростовской области

Хотя официальной информации о его новом назначении не поступало, портал «РБК. Ростов» со ссылкой на собственные источники среди представителей власти заявил, что Гончаров планирует вернутся в «Региональную корпорацию развития». Учредителем компании 12 лет назад выступило само правительство Ростовской области, а основной сферой деятельности компании является создание индустриальных парков и управление ими, а также сопровождение промышленных инвесторов.