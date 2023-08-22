Стало известно, какую должность займет первый замгубернатора Ростовской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Напомним, накануне, 21 августа, стало известно о том, что заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров решил уйти со службы спустя семь лет работы.
Хотя официальной информации о его новом назначении не поступало, портал «РБК. Ростов» со ссылкой на собственные источники среди представителей власти заявил, что Гончаров планирует вернутся в «Региональную корпорацию развития». Учредителем компании 12 лет назад выступило само правительство Ростовской области, а основной сферой деятельности компании является создание индустриальных парков и управление ими, а также сопровождение промышленных инвесторов.
Обращаем внимание, что эта информация пока не получила подтверждения, а потому издание ожидает официального назначения Гончарова на новую должность, которая пока остается неизвестна.