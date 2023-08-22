Строительство ряда дорог в Ростове профинансируют в приоритетном порядке

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Развитие дорожной инфраструктуры города Ростов-на-Дону обсудили на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев. Он подчеркнул важность активизации усилий по приведению дорог города к нормативному состоянию.
«Глава региона поручил министерству транспорта совместно с городской администрацией подготовить предложения о приоритетном финансировании новых значимых объектов дорожной инфраструктуры. Речь идет о периоде с 2024 по 2026 годы», — уточнили в правительстве.
Губернатор рассказал, что необходимо изменить ситуацию по ремонту дорогу. По его словам, горожане должны увидеть реальные результаты.
Ранее урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах.