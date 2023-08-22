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Updated Сегодня, 10:08

Строительство ряда дорог в Ростове профинансируют в приоритетном порядке

Строительство ряда дорог в Ростове профинансируют в приоритетном порядке

22 августа 2023, 10:06
Фото: 1MI
Строительство ряда дорог в Ростове профинансируют в приоритетном порядке
В Ростове-на-Дону подготовят предложения о приоритетном финансировании новых дорог, сообщили в правительстве региона.

Развитие дорожной инфраструктуры города Ростов-на-Дону обсудили на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев. Он подчеркнул важность активизации усилий по приведению дорог города к нормативному состоянию.

«Глава региона поручил министерству транспорта совместно с городской администрацией подготовить предложения о приоритетном финансировании новых значимых объектов дорожной инфраструктуры. Речь идет о периоде с 2024 по 2026 годы», — уточнили в правительстве.

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Губернатор рассказал, что необходимо изменить ситуацию по ремонту дорогу. По его словам, горожане должны увидеть реальные результаты.

Ранее урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах.

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