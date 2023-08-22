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Таганрожец Рома Зверь выступил для бойцов СВО

Таганрожец Рома Зверь выступил для бойцов СВО

22 августа 2023, 04:41
Фото: 1MI
Музыкант из Таганрога Роман Билык, являющийся солистом группы «Звери», побывал в Донбассе и выступил перед бойцами спецоперации, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Канал пишет, что в зоне СВО артиста ждали давно. Один из бойцов рассказал, что вырос на его песнях.

Канал опубликовал видео, на котором показал, как музыкант общается с бойцами, а в следующем кадре он поет одну из своих песен. Официальной информации о его поездке не поступало, она уточняется.

Директор таганрожца Ромы Зверя назвал «пьяное быдло» виновниками дебоша в баре
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До этого директор таганрожца Ромы Зверя назвал «пьяное быдло» виновниками дебоша в баре. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также о том, как таганрожец Рома Зверь отсудил у элитной школы 1,7 тыс евро за плохое обучение.

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