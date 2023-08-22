«Температура рухнет»: эколог рассказал, какой погоды ожидать осенью на Кубани

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Эксперт отметил, что это лето мало отличается от предыдущих, так как среднемесячная температура в июне в Краснодаре оказалась даже чуть ниже нормы, а в июле соответствовала ей.
«То, что это лето как-то сильно отличается от предыдущих — это чисто обывательские впечатления из-за жаркой погоды последних недель. По августу пока говорить рано, месяц еще не закончился, но, скорее всего, будет превышение на 1-2 градуса», — рассказал Дмитрий Шевченко.
По словам эколога, климат, действительно, меняется, особенно за последние 30 лет ученые отмечают чёткие перемены. Однако потепление больше заметно в зимнее время года, нежели в летнее, так как на равнинах и предгорьях снег очень быстро тает, чего не было раньше.
«Да, климатические изменения, безусловно, происходят на Кубани. За последние 30 лет климат изменился довольно заметно. Но прежде всего это касается зимнего периода, а не летнего. Сильные осадки резко сменяет жара и наоборот: увидите, как температура резко рухнет в первых числах сентября — будет казаться, что уже наступила осень. Вот в этих резких перепадах и контрастах основная проблема, а не в том, что становится жарче», — заключил спикер.
Ранее RostovGazeta писала о том, как проще переносить жару в Краснодарском крае.