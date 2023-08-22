«Температура рухнет»: эколог рассказал, какой погоды ожидать осенью на Кубани

«Да, климатические изменения, безусловно, происходят на Кубани. За последние 30 лет климат изменился довольно заметно. Но прежде всего это касается зимнего периода, а не летнего. Сильные осадки резко сменяет жара и наоборот: увидите, как температура резко рухнет в первых числах сентября — будет казаться, что уже наступила осень. Вот в этих резких перепадах и контрастах основная проблема, а не в том, что становится жарче», — заключил спикер.