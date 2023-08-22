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«Температура рухнет»: эколог рассказал, какой погоды ожидать осенью на Кубани

«Температура рухнет»: эколог рассказал, какой погоды ожидать осенью на Кубани

22 августа 2023, 14:14
Фото: pxhere.com
«Температура рухнет»: эколог рассказал, какой погоды ожидать осенью на Кубани

Эколог Дмитрий Шевченко рассказал, какой погоды ожидать осенью на Кубани

Кубанцы не перестают удивляться жаре, которая достигает +40 градусов на термометре. Скрываться от пекла не получается даже в тени, а температура пока что не идёт на спад. Эколог Дмитрий Шевченко рассказал RostovGazeta, что происходит с климатом в Краснодарском крае.

Эксперт отметил, что это лето мало отличается от предыдущих, так как среднемесячная температура в июне в Краснодаре оказалась даже чуть ниже нормы, а в июле соответствовала ей.

«То, что это лето как-то сильно отличается от предыдущих — это чисто обывательские впечатления из-за жаркой погоды последних недель. По августу пока говорить рано, месяц еще не закончился, но, скорее всего, будет превышение на 1-2 градуса», — рассказал Дмитрий Шевченко.

По словам эколога, климат, действительно, меняется, особенно за последние 30 лет ученые отмечают чёткие перемены. Однако потепление больше заметно в зимнее время года, нежели в летнее, так как на равнинах и предгорьях снег очень быстро тает, чего не было раньше.

Фото: pxhere.com

«Да, климатические изменения, безусловно, происходят на Кубани. За последние 30 лет климат изменился довольно заметно. Но прежде всего это касается зимнего периода, а не летнего. Сильные осадки резко сменяет жара и наоборот: увидите, как температура резко рухнет в первых числах сентября — будет казаться, что уже наступила осень. Вот в этих резких перепадах и контрастах основная проблема, а не в том, что становится жарче», — заключил спикер.

Ранее RostovGazeta писала о том, как проще переносить жару в Краснодарском крае.

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