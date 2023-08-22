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Трансляция второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» началась в ЮАР

Трансляция второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» началась в ЮАР

22 августа 2023, 20:01
Фото: Фрагмент видео
Показ второго сезона программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» стартовал в торжественной обстановке в Йоханнесбурге. В передачу включены цитаты из работ древнекитайских классиков, которые руководитель КНР использовал в своих выступлениях и статьях.

Создателем проекта выступила Медиакорпорация Китая. Программа переведена на многие языки мира, в том числе английский, французский, хауса, суахили и арабский. Об этом пишет newsnn.ru.

Программу транслируют официальные платформы 62 ведущих СМИ в 38 странах Африки. Для индийских медиа в рамках саммита БРИКС программа транслируется на хинди и тамильском языке.

В частности, о государстве политик высказался следующим образом: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости».

По его мнению, данная цитата подчеркивает, что китайский народ всегда считал, что «справедливость — это качество благородного человека» и что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей».

В программе имеются цитаты и на другие темы. Так, про природу Си Цзиньпин сказал: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».

В феврале текущего года программа была показана на Центральном телевидении Китая (CCTV).

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