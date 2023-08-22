Трансляция второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» началась в ЮАР

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:02
Создателем проекта выступила Медиакорпорация Китая. Программа переведена на многие языки мира, в том числе английский, французский, хауса, суахили и арабский. Об этом пишет newsnn.ru.
Программу транслируют официальные платформы 62 ведущих СМИ в 38 странах Африки. Для индийских медиа в рамках саммита БРИКС программа транслируется на хинди и тамильском языке.
В частности, о государстве политик высказался следующим образом: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости».
По его мнению, данная цитата подчеркивает, что китайский народ всегда считал, что «справедливость — это качество благородного человека» и что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей».
В программе имеются цитаты и на другие темы. Так, про природу Си Цзиньпин сказал: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».
В феврале текущего года программа была показана на Центральном телевидении Китая (CCTV).