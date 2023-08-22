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Центр Ростова перекроют в День города 16 сентября

Центр Ростова перекроют в День города 16 сентября

22 августа 2023, 12:01
Фото: 1MI
Центр Ростова перекроют в День города 16 сентября
В Ростове-на-Дону во время празднования Дня города будут перекрывать движение в центральной части города, предупредили в городской администрации.

В связи с празднованием 274-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону, 16 сентября 2023 года, будут введены временные ограничения движения автомобилей. С 05:00 до 21:00 будет запретят проезд по Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Буденновского, а также по Московской от Семашко до Буденновского.

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Кроме того, с 08:30 до 11:00 будет временно ограничено движение на участке улицы Большая Садовая от проспекта Театрального до переулка Семашко.

Ранее стало известно, что движение машин ограничат на нескольких улицах Ростова до середины декабря. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов
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