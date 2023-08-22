Центр Ростова перекроют в День города 16 сентября

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В связи с празднованием 274-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону, 16 сентября 2023 года, будут введены временные ограничения движения автомобилей. С 05:00 до 21:00 будет запретят проезд по Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Буденновского, а также по Московской от Семашко до Буденновского.
Кроме того, с 08:30 до 11:00 будет временно ограничено движение на участке улицы Большая Садовая от проспекта Театрального до переулка Семашко.
Ранее стало известно, что движение машин ограничат на нескольких улицах Ростова до середины декабря. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.