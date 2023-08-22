Центр Ростова перекроют в День города 16 сентября

В связи с празднованием 274-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону, 16 сентября 2023 года, будут введены временные ограничения движения автомобилей. С 05:00 до 21:00 будет запретят проезд по Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Буденновского, а также по Московской от Семашко до Буденновского.