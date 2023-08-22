Урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Урбанист напоминает, что еще в 2022 году в Ростове должно было появиться больше 10 новых полос автомобильных дорог.
«Сделали только одну. В 2023 году должны появиться новые велодорожки. Сделать дорожку недорого, но всегда в приоритете находится что-то другое», — замечает эксперт.
Артемий Зайцев отмечает, что департамент автодорог в Ростовской области занимается не только дорогами, но и организацией дорожного движения.
«Им неинтересно организовывать движение, чтобы не было пробок. Потому что им будут давать ещё больше денег на строительство. То есть они каждый раз вымогают деньги у губернатора, специально создают пробку», — уверен урбанист.
По его мнению, проекты строительства дорог побеждают любые проект организации дорожного движения.
«Они несопоставимы по стоимости: дешевле сначала организовать. Но нет, сначала надо построить. Поэтому все проблемы с пробками решаются именно строительством дорог. Это тупик», — заключил Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области.