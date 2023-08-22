В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами

Госавтоинспекция провела проверку водителя автомобиля «Лада Приора». Это позволило установить, что только с начала года водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз, из них девять случаев связаны с использованием тонировки, два — за поворотники, шесть случаев за непредоставление преимущества при движении пешеходам, еще два раза водитель перевозил пассажиров, включая ребенка, без ремней безопасности и удерживающих устройств. Также он нарушал ПДД в качестве пешехода, переходя дорогу в неположенном месте.