В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Напомним, 21 августа на 188-м километре трассы «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» в 19.05 мск произошла авария, которая унесла жизни четырех взрослых и четырех детей.
По предварительной информации, многодетная семья из Мартыновского района ехала из Волгодонска после шопинга перед новым учебным годом, когда в них на высокой скорости влетел автомобиль «Лада Приора».
Госавтоинспекция провела проверку водителя автомобиля «Лада Приора». Это позволило установить, что только с начала года водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз, из них девять случаев связаны с использованием тонировки, два — за поворотники, шесть случаев за непредоставление преимущества при движении пешеходам, еще два раза водитель перевозил пассажиров, включая ребенка, без ремней безопасности и удерживающих устройств. Также он нарушал ПДД в качестве пешехода, переходя дорогу в неположенном месте.
В ГИБДД сообщили, что на момент гибели водитель «Приоры» и его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, в момент аварии второй водитель, который не привлекался к административной ответственности в 2023 году, также не использовал ремни безопасности вместе со своей семьей — супругой и четырьмя детьми. Все погибшие были не пристегнуты.
В ГИБДД напоминают водителям строго соблюдать ПДД, чтобы не допустить риска для здоровья и жизни всех участников движения.