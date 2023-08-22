В «ЛизаАлерт» рассказали, из-за чего чаще всего пропадают дети на Кубани

По словам Анастасии Селеменевой, каждый ребенок должен знать, что если он потерялся, его сразу начнут искать. «Если он потеряет вас из вида, то должен оставаться на месте, стоять, никуда не бежать, ждать вас. За помощью можно обратиться к ближайшему полицейскому или к человеку с ребенком, попросить телефон, чтобы связаться с вами», — посоветовала она.