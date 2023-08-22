В «ЛизаАлерт» рассказали, из-за чего чаще всего пропадают дети на Кубани

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По словам Анастасии Селеменевой, каждый ребенок должен знать, что если он потерялся, его сразу начнут искать. «Если он потеряет вас из вида, то должен оставаться на месте, стоять, никуда не бежать, ждать вас. За помощью можно обратиться к ближайшему полицейскому или к человеку с ребенком, попросить телефон, чтобы связаться с вами», — посоветовала она.
Кроме того, эксперт добавила, что ребенку следует вместе с родителями выучить наизусть номера телефонов близких. Также нужно регулярно обсуждать, кто из окружающих взрослых является «своим», а кто — «чужим».
«Свои взрослые это те люди, с которыми вы можете оставить ребенка, которым вы доверяете, остальные взрослые чужие. С чужими взрослыми никогда никуда уходить нельзя», — прокомментировала руководитель направления Школа «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
По словам эксперта, самой распространённой причиной пропажи детей на Кубани является побег из дома. Чаще всего это происходит из-за непонимания, конфликтов, боязни серьезного разговора или наказания. В курортных городах поступают заявки от родителей, потерявших ребенка во время прогулки. В незнаком городе или на многолюдном пляже легко растеряться и упустить родных из виду.
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