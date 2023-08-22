В Москве готовятся к Неделе российской рекламы

Седьмой по счету Национальный рекламный форум (НРФ’7) состоится в рамках празднования юбилейной недели. Всего участники мероприятия смогут посетить более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам, чтобы охватить все сферы медиакоммуникационной индустрии. Всего на мероприятии ожидается присутствие более 5 тыс. гостей.