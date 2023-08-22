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Updated Сегодня, 16:26

В Москве готовятся к Неделе российской рекламы

В Москве готовятся к Неделе российской рекламы

22 августа 2023, 16:25
Фото: АКАР
В Москве с 13 по 17 ноября пройдут торжественные мероприятия, посвященные 145-летию российской рекламной отрасли и 30-летнему юбилею АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России).

Как отметили в АКАР, некоторые мероприятия пройдут при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ).

13 ноября в ГУМе пройдет открытие выставки под названием «145 лет рекламе. Культурное наследие». Благодаря данной экспозиции посетители узнают о рекламе и ее культурном наследии. Выставка пройдет с 6 по 19 ноября 2023 года. Ее посещение будет бесплатным.

14 ноября, в День взаимодействия рекламной индустрии с государственными органами власти, пройдет саммит по взаимодействию медиакоммуникационной индустрии с органами государственной власти и местного самоуправления.

 

Седьмой по счету Национальный рекламный форум (НРФ’7) состоится в рамках празднования юбилейной недели. Всего участники мероприятия смогут посетить более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам, чтобы охватить все сферы медиакоммуникационной индустрии. Всего на мероприятии ожидается присутствие более 5 тыс. гостей.

В первый день форума, который будет посвящен digital-коммуникациям, присутствующие смогут оценить онлайн-инструменты и определить тенденции роста интернет-рекламы.

В День контента и креатива, который запланирован на 16 ноября, пройдет 33-й сезон проекта Red Apple. В числе почетных спикеров заявлены специалисты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Сербии и Узбекистана.

17 ноября объявлен Днем стратегических инициатив. Официальным слоганом НРФ’7 и главного дня в общей деловой программе стал: «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика». Участников мероприятия ожидает большая дискуссия об эффективном использовании телерекламы в рамках большого ТВ-саммита.

Оргкомитет мероприятия отмечает, что культурной сенсацией НРФ’7 станет «Вечер БезпринцЫпных пожирателей рекламы». Показ самых ярких и эпатажных рекламных роликов, которые ранее произвели фурор в деловом сообществе, состоится в главном зале «КАРО 11 Октябрь».

Итоговым мероприятием в серии юбилейной недели рекламы станет гала-ужин, приуроченный к 30-летию АКАР.

Более подробную информацию можно узнать на специальном лендинге: неделярекламы.рф.

Официальный информационный партнер Недели российской рекламы — холдинг 1MI.

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