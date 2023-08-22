В Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз

В понедельник, 21 августа, управление наружной рекламой Ростова-на-Дону опубликовало запрос котировок для поиска поставщика, готового предоставить украшения к празднованию Дня города за 1,23 миллиона рублей. Это более чем в 10 раз меньше прошлогодней суммы, потраченной на комплексное оформление улиц Ростова.