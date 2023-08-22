В Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
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Updated Сегодня, 14:40
В понедельник, 21 августа, управление наружной рекламой Ростова-на-Дону опубликовало запрос котировок для поиска поставщика, готового предоставить украшения к празднованию Дня города за 1,23 миллиона рублей. Это более чем в 10 раз меньше прошлогодней суммы, потраченной на комплексное оформление улиц Ростова.
Среди объектов закупки упоминаются флаговые и световые композиции с надписями в честь Ростова-на-Дону, «Древо света», оформление фасада здания «Дворца творчества детей и молодежи» и размещение праздничных баннеров. Монтаж необходимо выполнить в срок до 5 сентября, а убрать украшения в первую декаду октября.
Исполнителя выберут 29 августа.
Ранее стало известно, по каким улицам нельзя будет проехать в День города в Ростове.