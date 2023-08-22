В Ростове на главреда местного СМИ составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Журналисты 1Rnd сообщили, что утром во вторник, 22 августа, в редакцию нагрянули силовики. Среди них был один участковый, который составил на главного редактора Елену Доровских протокол, с сопровождением из двух сотрудников полиции, еще двое ждали своих коллег в коридоре здания. При этом всего пару дней назад главреду вручили медаль «За военно-патриотическую работу».