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В Ростове на главреда местного СМИ составили протокол за дискредитацию ВС РФ

В Ростове на главреда местного СМИ составили протокол за дискредитацию ВС РФ

22 августа 2023, 16:37
Фото: 1MI
В Ростове на главреда местного СМИ составили протокол за дискредитацию ВС РФ
В Ростове в отношении главного редактора 1Rnd Елены Доровских составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, об этом рассказали в самом издании.

Журналисты 1Rnd сообщили, что утром во вторник, 22 августа, в редакцию нагрянули силовики. Среди них был один участковый, который составил на главного редактора Елену Доровских протокол, с сопровождением из двух сотрудников полиции, еще двое ждали своих коллег в коридоре здания. При этом всего пару дней назад главреду вручили медаль «За военно-патриотическую работу».

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По данным источника, причиной составления протокола стала публикация материала о провокационных листовках, которые ростовчане стали замечать на улицах города прошлой осенью. В частности речь якобы шла о листовках с призывом к российским военным, которых убеждали сдаться ВСУ, эти экстремистские материалы распространяли в Ростове неизвестные злоумышленники.

Сейчас известно, что Доровских допросили, и главред со своим защитником собираются обратиться в суд.

Обращаем внимание, информация о произошедшем пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее стало известно, при каких условиях жителей Ростовской области планируют лишать гражданства России.

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