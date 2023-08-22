В Ростове на главреда местного СМИ составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Журналисты 1Rnd сообщили, что утром во вторник, 22 августа, в редакцию нагрянули силовики. Среди них был один участковый, который составил на главного редактора Елену Доровских протокол, с сопровождением из двух сотрудников полиции, еще двое ждали своих коллег в коридоре здания. При этом всего пару дней назад главреду вручили медаль «За военно-патриотическую работу».
По данным источника, причиной составления протокола стала публикация материала о провокационных листовках, которые ростовчане стали замечать на улицах города прошлой осенью. В частности речь якобы шла о листовках с призывом к российским военным, которых убеждали сдаться ВСУ, эти экстремистские материалы распространяли в Ростове неизвестные злоумышленники.
Сейчас известно, что Доровских допросили, и главред со своим защитником собираются обратиться в суд.
Обращаем внимание, информация о произошедшем пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее стало известно, при каких условиях жителей Ростовской области планируют лишать гражданства России.