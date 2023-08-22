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В Ростове суд приговорил жителя ДНР к 5,5 годам колонии строгого режима за шпионаж

В Ростове суд приговорил жителя ДНР к 5,5 годам колонии строгого режима за шпионаж

22 августа 2023, 15:23
Фото: pxhere.com
В Ростове суд приговорил жителя ДНР к 5,5 годам колонии строгого режима за шпионаж
Житель ДНР проведет в колонии строгого режима 5,5 лет за размещение информации о расположении военных и призывы к терроризму в Интернете, об этом сообщил портал ТАСС.

Южный окружной военный суд рассказал изданию, что на днях огласили приговор по делу жителя ДНР Сергея Юрьева. Мужчина подозревался в шпионаже и призывах к терроризму.

По информации источника, в период с 2015 по 2019 годы мужчина делился информацией о расположении военных и техники в Интернете, а в 2018 году к правонарушениям добавились публичные призывы пользователей к терроризму в соцсетях.

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В итоге после рассмотрения всех обстоятельств незаконной деятельности Юрьева суд вынес решение признать подозреваемого виновным в шпионаже и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Мужчина проведет в колонии строгого режима 5,5 лет, однако приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области задержали украинку, которая шпионила для ВСУ.

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