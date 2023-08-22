В Ростове уволилась директор единственной школы в Левенцовке Нина Янковская

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Во вторник, 22 августа, газета «Молот» сообщила, что в Левенцовке с должности директора школы №115 ушла Нина Янковская. Бывшая директор образовательной организации, которая не смогла принять достаточно первоклассников весной этого года, сложила полномочия 21 августа, объявив, что решила прекратить свою карьеру в сфере образования.
Женщина попрощалась с бывшими коллегами, учениками и родителями и приступила к своей новой работе в качестве практикующего психолога, открыв запись на консультации.
Ранее стало известно, когда планируется закончить ремонт самой старой школы в Ростове.