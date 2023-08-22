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В Ростове уволилась директор единственной школы в Левенцовке Нина Янковская

В Ростове уволилась директор единственной школы в Левенцовке Нина Янковская

22 августа 2023, 12:30
Фото: Midjourney
В Ростове уволилась директор единственной школы в Левенцовке Нина Янковская
В Ростове директор единственной школы в Левенцовке Нина Янковская предпочла работу психологом своей карьере в сфере образования, об этом сообщили донские СМИ.

Во вторник, 22 августа, газета «Молот» сообщила, что в Левенцовке с должности директора школы №115 ушла Нина Янковская. Бывшая директор образовательной организации, которая не смогла принять достаточно первоклассников весной этого года, сложила полномочия 21 августа, объявив, что решила прекратить свою карьеру в сфере образования.

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Женщина попрощалась с бывшими коллегами, учениками и родителями и приступила к своей новой работе в качестве практикующего психолога, открыв запись на консультации.

Ранее стало известно, когда планируется закончить ремонт самой старой школы в Ростове.

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