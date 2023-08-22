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В Ростове запросили пожизненный срок для глава банды киллеров Гагиева

В Ростове запросили пожизненный срок для глава банды киллеров Гагиева

22 августа 2023, 09:31
Фото: pxhere.com
В Ростове запросили пожизненный срок для глава банды киллеров Гагиева
Государственный обвинитель в Ростове-на-Дону запросил пожизненный срок заключения для Аслана Гагиева, которому вменяют совершение убийств, следует из информации Южного окружного военного суда.

Ранее СМИ писали, что уроженца грузинского села Болкви по прозвищу Джако обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе убийстве шестерых человек. Говорилось, что он якобы организовал преступный синдикат, в которой входили киллеры и работали в нескольких регионах.

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Всего на скамье подсудимых оказались несколько человек, сейчас идет суд на Гагиевым.

«Сегодня суд приступил к прениям сторон по уголовному делу в отношении Гагиева. Выступил прокурор и запросил пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима», — прокомментировали в суде.

Расширенный материал RostovGazeta о деятельности банды читайте по ссылке.

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