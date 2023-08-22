В Ростове запросили пожизненный срок для глава банды киллеров Гагиева

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Ранее СМИ писали, что уроженца грузинского села Болкви по прозвищу Джако обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе убийстве шестерых человек. Говорилось, что он якобы организовал преступный синдикат, в которой входили киллеры и работали в нескольких регионах.
Всего на скамье подсудимых оказались несколько человек, сейчас идет суд на Гагиевым.
«Сегодня суд приступил к прениям сторон по уголовному делу в отношении Гагиева. Выступил прокурор и запросил пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима», — прокомментировали в суде.
Расширенный материал RostovGazeta о деятельности банды читайте по ссылке.