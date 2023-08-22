В Ростове запросили пожизненный срок для глава банды киллеров Гагиева

Ранее СМИ писали, что уроженца грузинского села Болкви по прозвищу Джако обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе убийстве шестерых человек. Говорилось, что он якобы организовал преступный синдикат, в которой входили киллеры и работали в нескольких регионах.