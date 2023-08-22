В Ростовской области 23 августа состоятся похороны многодетной семьи, погибшей в ДТП

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой собственные источники рассказал, что уже в среду, 23 августа, в Ростовской области пройдут похороны супружеской пары и их четырех детей, погибших в ДТП 21 августа.
Напомним, накануне на дороге «Ростов-на-Дону — Волгодонск» произошла авария, которая унесла жизни восьми человек, ровно половина из погибших — дети, которые находились в одной из машин. Им было от четырех до 12 лет. Кроме семьи в аварии погибли водитель и его пассажирка во втором автомобиле.
Жители поселка, где жила многодетная семья, рассказали, что родители с детьми ехали из Волгодонска после покупки школьных принадлежностей и формы к началу учебного года.
Ранее стало известно, что девушка, погибшая в ДТП 21 августа, могла быть беременна.