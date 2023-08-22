rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Ростовской области 23 августа состоятся похороны многодетной семьи, погибшей в ДТП

В Ростовской области 23 августа состоятся похороны многодетной семьи, погибшей в ДТП

22 августа 2023, 13:19
Фото: 1MI
В Ростовской области 23 августа состоятся похороны многодетной семьи, погибшей в ДТП
В Ростовской области 23 августа состоятся похороны супружеской пары и их четырех детей, погибших в ДТП под Волгодонском, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой собственные источники рассказал, что уже в среду, 23 августа, в Ростовской области пройдут похороны супружеской пары и их четырех детей, погибших в ДТП 21 августа.

Напомним, накануне на дороге «Ростов-на-Дону — Волгодонск» произошла авария, которая унесла жизни восьми человек, ровно половина из погибших — дети, которые находились в одной из машин. Им было от четырех до 12 лет. Кроме семьи в аварии погибли водитель и его пассажирка во втором автомобиле.

В Шахтах водитель такси избил многодетную мать с младенцем на руках
Узнать подробнее

Жители поселка, где жила многодетная семья, рассказали, что родители с детьми ехали из Волгодонска после покупки школьных принадлежностей и формы к началу учебного года.

Ранее стало известно, что девушка, погибшая в ДТП 21 августа, могла быть беременна.

Читайте также:
Стали известны подробности гибели 8 человек в Ростовской области 21 августаВодитель Mercedes заснул за рулем и погиб в ДТП в Ростовской областиДорогу перекрыли в направлении Ростова-на-Дону после ДТП с 8 погибшими
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Дтп#Надежда Пустяк#Волгодонск#Происшествие#Похороны#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+
Подпишитесь
Верховный суд разрешил выдать Следкому экс-председателя районного суда в Ростове
Сегодня, 06:54
«Здесь нет цели»: Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области
Сегодня, 06:28
Урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах
Сегодня, 07:01
Эколог Лебедев разъяснил, почему Ростовская область может остаться без рыбы в прудах
Сегодня, 07:02
Незаметно для покупателей: активист обнаружил, как растут цены на продукты в Ростове
Сегодня, 07:58
Семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты
Сегодня, 08:48