В Ростовской области 23 августа состоятся похороны многодетной семьи, погибшей в ДТП

Напомним, накануне на дороге «Ростов-на-Дону — Волгодонск» произошла авария, которая унесла жизни восьми человек, ровно половина из погибших — дети, которые находились в одной из машин. Им было от четырех до 12 лет. Кроме семьи в аварии погибли водитель и его пассажирка во втором автомобиле.