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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Ростовской области горят леса и падает рождаемость из-за проблем с финансами

В Ростовской области горят леса и падает рождаемость из-за проблем с финансами

22 августа 2023, 15:07
Фото: phere.com
В Ростовской области горят леса и падает рождаемость из-за проблем с финансами
В Ростовской области горят леса, женщины отказываются от рождения детей из-за бедности и проблем с жильем, пока в Ростове готовятся перекрывать улицы в День города.

Проезда нет

Администрация города объявила, что во время празднования Дня города в Ростове планируют перекрыть движение на центральных улицах.

Так 16 сентября из-за 274-й годовщины со дня основания города в Ростове введут временные ограничения. С 05.00 до 21.00 мск будет перекрыт участок улицы Большой Садовой в границах переулка Семашко и проспекта Буденновского, кроме того, будет закрыта и улица Московская от Семашко до Буденновского.

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Временные ограничения на 2,5 часа введут и на участке улицы Большой Садовой от Театрального проспекта до Семашко — здесь нельзя будет проехать с 08.30 до 11.00 мск.

Так 16 сентября из-за 274-й годовщины со дня основания города в Ростове введут временные ограничения. Так 16 сентября из-за 274-й годовщины со дня основания города в Ростове введут временные ограничения.
Так 16 сентября из-за 274-й годовщины со дня основания города в Ростове введут временные ограничения.
Фото: Администрация Ростова

Немного демографии

Власти Ростовской области объявили, что за 2022 год более двух тысяч женщин отказались от рождения детей и сделали аборт.

Согласно данным статистики, в прошлом году за направлением на аборт к врачам обратились более трех тысяч женщин, что значительно ниже показателей последних лет, которые варьировались от 3,5 до 4,3 тысячи женщин в год.

Все женщины прошли консультацию в Центрах медикосоциальной поддержки беременных дончанок, которые оказались в трудной жизненной ситуации. После беседы со специалистами от аборта отказались 1,1 тысячи женщин.

Однако более двух тысяч местных жительниц все же прошли процедуру аборта. Власти уточняют, что каждая вторая женщина приняла решение об аборте из-за финансовых проблем, а каждая пятая — из-за неподходящих жилищных условий.

Сезонные пожары

В департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу объявили, что в Красноармейском сельском поселении Ростовской области с 21 августа ввели режим ЧС из-за горящего леса.

Сезонные пожары
Видео: ТГ канал Ростов Главный

По предварительной информации, пожар в Зимовниковском лесничестве начался еще вечером понедельника, 21 августа. Очаг возгорания занял территорию в один гектар, однако позднее площадь продолжила расти, в конечном итоге огонь охватил 192 гектара земли.

«Сам огонь перекинулся из соседнего леса, где пожар уже потушили», — сказано в сообщении, на момент публикации огонь не представлял угрозы для ближайших населенных пунктов.

Информация о происходящем уточняется.

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