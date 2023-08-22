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Published Сегодня, 05:19

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В Ростовской области погибшая в ДТП с 8 жертвами девушка была беременной

В Ростовской области погибшая в ДТП с 8 жертвами девушка была беременной

22 августа 2023, 05:19
Фото: 1MI
В Ростовской области девушка, которая стала жертвой страшной аварии, ждала ребенка, сообщают СМИ.

Напомним, что на трассе Ростов — Волгодонск столкнулись два автомобиля, из-за чего погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. В результате движение в сторону донской столицы было перекрыто.

Дорогу перекрыли в направлении Ростова-на-Дону после ДТП с 8 погибшими
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Теперь Donday пишет, что 20-летняя девушка, ставшая одной из жертв, ждала ребенка. Издание уточняет, что она должна была родить мальчика. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее появилось видео с места этой аварии.

До этого иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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