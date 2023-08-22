В Ростовской области погибшая в ДТП с 8 жертвами девушка была беременной

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Напомним, что на трассе Ростов — Волгодонск столкнулись два автомобиля, из-за чего погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. В результате движение в сторону донской столицы было перекрыто.
Теперь Donday пишет, что 20-летняя девушка, ставшая одной из жертв, ждала ребенка. Издание уточняет, что она должна была родить мальчика. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее появилось видео с места этой аварии.
До этого иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.