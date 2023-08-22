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Режим ЧС ввели в донском поселке из-за загоревшегося леса

В Ростовской области ввели режим ЧС

22 августа 2023, 08:49
Фото: 66.mchs.gov.ru
Режим ЧС ввели в донском поселке из-за загоревшегося леса

Режим ЧС ввели в донском поселке из-за загоревшегося леса с 21 августа

В Красноармейском сельском поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара, сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО.

Представитель департамента рассказал РИА «Новости», что возгорание началось в понедельник вечером на территории Зимовниковского лесничества. Первоначально огонь охватил один гектар, а в дальнейшем распространился на 20 гектаров.

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«Утром во вторник площадь достигла 192 гектара. Сам огонь перекинулся из соседнего леса, где пожар уже потушили», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за этого ввели режим ЧС. Угрозы для населенных пунктов на данный момент нет.

С подробностями начавшегося пожара можно ознакомиться по ссылке.

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