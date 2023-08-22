В Ростовской области ввели режим ЧС

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Представитель департамента рассказал РИА «Новости», что возгорание началось в понедельник вечером на территории Зимовниковского лесничества. Первоначально огонь охватил один гектар, а в дальнейшем распространился на 20 гектаров.
«Утром во вторник площадь достигла 192 гектара. Сам огонь перекинулся из соседнего леса, где пожар уже потушили», — сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за этого ввели режим ЧС. Угрозы для населенных пунктов на данный момент нет.
С подробностями начавшегося пожара можно ознакомиться по ссылке.