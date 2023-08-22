Вассерман рассказал, почему ВСУ пытались атаковать Ростовскую область дронами

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
«Украина демонстрирует всё большую активность, чтобы её продолжали поддерживать не столько деньгами, сколько поставкой вооружения. Хотя им деньги тоже не повредят, потому что сейчас примерно 60% бюджета этого государства наполняются кредитами. Им приходится каждый раз демонстрировать хозяевам, что они все еще способны нас кусать», — пояснил Анатолий Александрович.
Напомним, 20 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что два беспилотника упали на в Каменске, а третий — рядом с Новошахтинском. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как ростовчане рассказали об атаке дронов-камикадзе в Каменске и Новошахтинске.