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Вассерман рассказал, почему ВСУ пытались атаковать Ростовскую область дронами

Вассерман рассказал, почему ВСУ пытались атаковать Ростовскую область дронами

22 августа 2023, 19:13
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wiki
Вассерман рассказал, почему ВСУ пытались атаковать Ростовскую область дронами
На территории Ростовской области упали три дрона-камикадзе 20 августа. Беспилотники были перехвачены средствами РЭБ. Анатолий Вассерман рассказал RostovGazeta, для чего ВСУ совершили попытку теракта.

«Украина демонстрирует всё большую активность, чтобы её продолжали поддерживать не столько деньгами, сколько поставкой вооружения. Хотя им деньги тоже не повредят, потому что сейчас примерно 60% бюджета этого государства наполняются кредитами. Им приходится каждый раз демонстрировать хозяевам, что они все еще способны нас кусать», — пояснил Анатолий Александрович.

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Напомним, 20 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что два беспилотника упали на в Каменске, а третий — рядом с Новошахтинском. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как ростовчане рассказали об атаке дронов-камикадзе в Каменске и Новошахтинске.

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