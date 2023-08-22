Вассерман рассказал, почему ВСУ пытались атаковать Ростовскую область дронами

«Украина демонстрирует всё большую активность, чтобы её продолжали поддерживать не столько деньгами, сколько поставкой вооружения. Хотя им деньги тоже не повредят, потому что сейчас примерно 60% бюджета этого государства наполняются кредитами. Им приходится каждый раз демонстрировать хозяевам, что они все еще способны нас кусать», — пояснил Анатолий Александрович.