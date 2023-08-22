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Верховный суд разрешил завести дело на экс-главу суда в Ростове-на-Дону Бондаренко

Верховный суд разрешил выдать Следкому экс-председателя районного суда в Ростове

22 августа 2023, 06:54
Фото: 1MI
Верховный суд разрешил завести дело на экс-главу суда в Ростове-на-Дону Бондаренко
Верховный суд России разрешил возбудить уголовное дело в отношении Георгия Бондаренко, который ранее занимал пост председателя Железнодорожного суда в Ростове-на-Дону, говорится в материалах ВС РФ.

Напомним, что в суд передали иск с требованием отменить решение ВККС РФ о согласии на возбуждение уголовного дела. Все материалы приняли к производству и теперь поставили точку в этом вопросе.

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Верховный суд требования не удовлетворил, тем самым в отношении Бондаренко разрешили завести дело.

Ранее СМИ писали, что Бондаренко обвиняют в передаче взяток коллегам за вынесение «нужных» приговоров, в том числе по уголовным делам. Говорилось, что его этапировали в Москву и заключили под стражу.

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