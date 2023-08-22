Верховный суд разрешил выдать Следкому экс-председателя районного суда в Ростове

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Напомним, что в суд передали иск с требованием отменить решение ВККС РФ о согласии на возбуждение уголовного дела. Все материалы приняли к производству и теперь поставили точку в этом вопросе.
Верховный суд требования не удовлетворил, тем самым в отношении Бондаренко разрешили завести дело.
Ранее СМИ писали, что Бондаренко обвиняют в передаче взяток коллегам за вынесение «нужных» приговоров, в том числе по уголовным делам. Говорилось, что его этапировали в Москву и заключили под стражу.