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Вейпы с пищевыми добавками запретят в Ростовской области с марта 2024 года

Вейпы с пищевыми добавками запретят в Ростовской области с марта 2024 года

22 августа 2023, 09:49
Фото: pxhere.com
Вейпы с пищевыми добавками запретят в Ростовской области с марта 2024 года
В России, в том числе Ростовской области, введут запрет на продажу вейпов с ароматизаторами, сообщают СМИ.

Осенью правительство получит право определять перечень таких добавок. Минздрав уже подготовил необходимый список.

Ранее в стране уже ужесточили продажу вейпов, в том числе ввели запрет на их реализацию онлайн, открытую выкладку в магазине, а также установили минимальную цену на товар.

Вейпы запретили продавать детям в Ростовской области
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«Сейчас подготовлен список ароматизаторов, с которыми продажу вейпов ограничат в марте. В этот перечень попали фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица», — пишут «Известия».

Напомним, что по числу отравлений детей курительными смесями Ростовская область попала в аутсайдеры.

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