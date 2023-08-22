Вейпы с пищевыми добавками запретят в Ростовской области с марта 2024 года

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Осенью правительство получит право определять перечень таких добавок. Минздрав уже подготовил необходимый список.
Ранее в стране уже ужесточили продажу вейпов, в том числе ввели запрет на их реализацию онлайн, открытую выкладку в магазине, а также установили минимальную цену на товар.
«Сейчас подготовлен список ароматизаторов, с которыми продажу вейпов ограничат в марте. В этот перечень попали фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица», — пишут «Известия».
Напомним, что по числу отравлений детей курительными смесями Ростовская область попала в аутсайдеры.