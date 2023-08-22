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Власти в Ростове-на-Дону отказались от идеи реконструкции таганрогского кольца

Власти в Ростове-на-Дону отказались от идеи реконструкции таганрогского кольца

22 августа 2023, 10:56
Фото: Яндекс.Карты
Власти в Ростове-на-Дону отказались от идеи реконструкции таганрогского кольца
В Ростове-на-Дону признали нецелесообразной разработку проекта реконструкции кольцевой развязки на пересечении Малиновского и Таганрогской, пишут СМИ.

Речь идет о так называемом Таганрогском кольце, с которого начинается трасса А-280. Из-за этого участка водители оказываются в пробках, как на въезде, так и на выезде.

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Теперь Donnews сообщил, что разрабатывать проект реконструкции нецелесообразно из-за строительства Западной хорды, которая пройдет от трассы А-280. Она поможет снизить нагрузку на проблемный участок и пропускная способность увеличится.

Напомним, что для строительства Западной хорды власти изымут 50 участков земли в Ростовской области.

Ранее стало известно, что строительство ряда дорог в Ростове профинансируют в приоритетном порядке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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