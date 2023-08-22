Власти в Ростове-на-Дону отказались от идеи реконструкции таганрогского кольца

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Речь идет о так называемом Таганрогском кольце, с которого начинается трасса А-280. Из-за этого участка водители оказываются в пробках, как на въезде, так и на выезде.
Теперь Donnews сообщил, что разрабатывать проект реконструкции нецелесообразно из-за строительства Западной хорды, которая пройдет от трассы А-280. Она поможет снизить нагрузку на проблемный участок и пропускная способность увеличится.
Напомним, что для строительства Западной хорды власти изымут 50 участков земли в Ростовской области.
Ранее стало известно, что строительство ряда дорог в Ростове профинансируют в приоритетном порядке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.