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Власти в Ростове внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС

Власти в Ростове внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС

22 августа 2023, 11:14
Фото: 76.mchs.gov.ru
Власти в Ростове внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС
В Ростове-на-Дону внесли изменения в положение о работе автоматизированной системы оповещения местных жителей, говорится в документах на сайте городской администрации.

Так, внесли информацию в пункт с перечислением экстренных ситуаций, при которых нужно оповещать людей. Сюда добавили опасности, возникающие при военных конфликтах, а также при ЧС природного и техногенного характера.

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Кроме того, в документе говорится, что комплексные проверки проводятся два раза в год. Информацию до населения будут доводить в дневное время в первую среду марта и октября с 10.43 мск. Продолжительность не может превышать одну минуту.

Ранее стало известно, что особые меры безопасности введут в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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