Власти в Ростове внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Так, внесли информацию в пункт с перечислением экстренных ситуаций, при которых нужно оповещать людей. Сюда добавили опасности, возникающие при военных конфликтах, а также при ЧС природного и техногенного характера.
Кроме того, в документе говорится, что комплексные проверки проводятся два раза в год. Информацию до населения будут доводить в дневное время в первую среду марта и октября с 10.43 мск. Продолжительность не может превышать одну минуту.
Ранее стало известно, что особые меры безопасности введут в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.