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Водитель Mercedes заснул за рулем и погиб в ДТП в Ростовской области

Водитель Mercedes заснул за рулем и погиб в ДТП в Ростовской области

22 августа 2023, 05:39
Фото: 1MI
В Ростовской области перевернулся автомобиль и погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.

В понедельник вечером на дороге «Ростов — Волгодонск» водитель Mercedes уснул за рулем и съехал в левый кювет, в результате чего машина перевернулась. Авария произошла примерно в 22.35 мск.

«В результате аварии водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

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Водителям напомнили, что сон за рулем — это частая причина ДТП, их попросили в случае переутомления не управлять транспортом.

Ранее стали известны подробности гибели 8 человек в ДТП в Ростовской области 21 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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