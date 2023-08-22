Водители в Ростове-на-Дону заявили о резком подорожании бензина

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Напомним, что годовой темп прироста цен на бензин за июль увеличился до 2,3% после того, как вырос до 1,5% месяцем ранее. При этом, по словам водителей, рост стоимости топлива не останавливается.
«Только недавно был 51 рубль за литр АИ-92, сейчас стоимость поднялась до 55 рублей», — заявили водители.
«Бензин чудное топливо. Цены на нефть растут — он растет в цене. Цены на нефть падают — он снова растет в цене», — пишут ростовчане.
«Было бы хорошо, если бы зарплаты так дорожали каждый месяц. Скоро будем на лошадях ездить», — шутят горожане.
Некоторые местные жители призвали недовольных ездить на автобусах и платить фиксированную стоимость.
«Если цены выросли на все в последние дни, почему на бензин не должны?», — интересуются ростовчане.