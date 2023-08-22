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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Запасов бензина в Ростовской области хватит на 10 дней

Запасов бензина в Ростовской области хватит на 10 дней

22 августа 2023, 14:08
Фото: Екатерина 9389894/cc busa 4.0/wikimedia.org
Запасов бензина в Ростовской области хватит на 10 дней
В Ростовской области в последнее время наблюдается повышенной спрос на топливо на автозаправках, сообщили в Минпроме региона.

Одной из причин назвали рекомендации Минтранспорта России использовать альтернативные пути для поездок в Крым. Речь идет о дорогах через новые регионы России.

Кроме того, выросла потребность в бензине у аграриев и отдыхающих, которые едут на море на собственном транспорте.

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«Основные поставщики топлива в регионе рассказали, что АЗС работают в штатном режиме, а все нефтебазы имеют достаточный запас топлива (порядка 7-10 дней), поставки на АЗС проводятся в плановом режиме», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что вместе с этим не прекращаются и поставки топлива в Ростовскую область.

Читайте также о том, как цены на бензин снова стали рекордно высокими в донском регионе.

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