Запасов бензина в Ростовской области хватит на 10 дней

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Одной из причин назвали рекомендации Минтранспорта России использовать альтернативные пути для поездок в Крым. Речь идет о дорогах через новые регионы России.
Кроме того, выросла потребность в бензине у аграриев и отдыхающих, которые едут на море на собственном транспорте.
«Основные поставщики топлива в регионе рассказали, что АЗС работают в штатном режиме, а все нефтебазы имеют достаточный запас топлива (порядка 7-10 дней), поставки на АЗС проводятся в плановом режиме», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что вместе с этим не прекращаются и поставки топлива в Ростовскую область.
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